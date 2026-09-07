INE vigilará la integridad de candidatos con mecanismo voluntario

Hoy quedará formalmente instalada en el INE la Comisión de verificación de integridad de las candidaturas.

Esta instancia coordinará la información que los partidos soliciten a autoridades judiciales y de seguridad sobre personas que pretendan competir en las elecciones y detectar posibles riesgos vinculados con el crimen organizado.

El presidente de la comisión, Arturo Chávez, adelantó en entrevista con Excélsior que ya existe una propuesta de lineamientos que será analizada este lunes y que se pretende llevar al Consejo General del INE en su sesión del próximo miércoles, un día antes del inicio del proceso electoral 2027.

Chávez aclaró que el mecanismo será voluntario: los candidatos deberán autorizar que se realice la investigación y los partidos decidirán a cuáles de sus aspirantes someterán a este procedimiento.

“Es, en realidad, un mecanismo para alertar”, explicó.

La comisión no determinará quién puede o no ser candidato. Las autoridades que reciban las solicitudes serán las encargadas de establecer si existe un “riesgo razonable” y comunicarlo de manera confidencial al partido.

La protección de esa información será uno de los puntos centrales de los lineamientos.

La propuesta establece que las respuestas de la FGR, SSPC, la CNBV y la agencia de investigación llegarán selladas y ningún consejero ni funcionario del INE podrá conocer su contenido.

“Solo vamos a tener accesos estadísticos”, señaló Chávez, quien explicó que el instituto únicamente sabrá, por ejemplo, cuántas respuestas contienen observaciones, pero no a qué personas corresponden.

La información será enviada directamente a los partidos.

Además, la medida busca evitar que datos sensibles puedan utilizarse políticamente durante las campañas. Cada partido deberá designar un único enlace autorizado para recibirlos.

“Solo esa persona tiene la capacidad de recibirlo. Ni siquiera todo el partido político va a saber cuánto es, mucho menos se le va a dar a otros partidos políticos”, afirmó.

El esquema también contempla medidas físicas y digitales de seguridad.

Chávez reveló que se analiza habilitar una pequeña bodega de acceso restringido para resguardar documentación durante su tránsito por el INE, a la que sólo podrían ingresar personas autorizadas mediante códigos.

“Sí habrá algunos gastos que son menores para garantizar la seguridad y para garantizar de que no se pierda el material que va a transitar por el Instituto Nacional”, explicó.

Las autoridades consultadas también han planteado enviar sus respuestas mediante sistemas encriptados.

Incluso, la propuesta contempla que la información permanezca permanentemente confidencial y sólo pueda ser utilizada por quienes intervengan en la cadena de custodia.

Chávez sostuvo que el objetivo no es impedir candidaturas por una investigación ni vulnerar la presunción de inocencia, sino advertir a los partidos sobre posibles riesgos para que asuman su responsabilidad al postular.

“Si yo, como partido político, soy advertido de que hay un riesgo razonable, no mandaría a esta persona como mi candidata”, señaló.

La decisión final, sin embargo, corresponderá a cada fuerza política.

El mecanismo se plantea como un instrumento de prevención frente a la eventual infiltración de la delincuencia organizada en los procesos electorales.