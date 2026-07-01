Indagan venganza contra caciques como causa de ataque en Yautepec

El ataque a balazos la noche del martes en Yautepec, mientras familias observaban el partido México-Ecuador, apunta a una venganza política contra un cacicazgo, de acuerdo con reportes policiales.

En más de 25 años de detentar poder en esa zona de Morelos, ese cacicazgo registra por lo menos tres ataques en los últimos tres meses.

“Primeramente yo les diría el evento no sé cómo lo estén reportando ustedes, pero…”, dijo José Luis Bucio Quiroz, secretario de Seguridad estatal.

–¿Cómo, masacre no es?, se le cuestionó.

–No, ellos (los agredidos) acudieron a una convocatoria de alguien que los invitó a ver ese partido de futbol (...) Tenemos el evento, tenemos tres personas fallecidas, y nueve lesionados.

–¿Cómo le llamaríamos a eso?, se le volvió a preguntar.

–No sé, tendríamos que buscarlo…

Reproducir José Luis Bucio Quiroz, secretario de Seguridad de Morelos.

Los testimonios de quienes sufrieron el ataque lo describen como un momento de terror e impotencia. Los disparos mataron a tres personas: una mujer, una niña de nueve años y un hombre. De los heridos, cuatro son mujeres.

“Fue un momento de terror, de angustia porque solamente estábamos divirtiéndonos (...) en un abrir y cerrar de ojos, disfrutando el segundo gol del partido. En medio de gritos, emoción y todo fue cuando se escuchan las detonaciones de arma de fuego”, relató un testigo anónimo.

Por su parte, la Fiscalía de Morelos indicó que no se descartará ninguna línea de investigación y que dichas indagatorias se realizarán con perspectiva de género, al haber dos mujeres que perdieron la vida y cuatro lesionadas.

"Estamos recabando todos los indicios desde ayer mismo que se dieron los hechos y establecer también todo lo que tengamos de entrevistas, testimoniales, cámaras de seguridad (...) para determinar quiénes participaron”, dijo Fernando Blumenkron Escobar, fiscal estatal.

n grupo armado irrumpió en una reunión vecinal organizada para ver la transmisión del partido del Mundial entre las selecciones de México y Ecuador. Especial

Los trabajos de inteligencia policiaca también advierten que esta misma violencia se podría reproducir en municipios como Ayala y Yecapixtla, donde las familias que gobiernan desde hace 25 años pretenden seguir en el poder.