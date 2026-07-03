Cafetaleros de Veracruz exigen apoyos urgentes ante avance de la roya

XALAPA.— A pesar de que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) desestimó los reportes sobre el desplome de la producción cafetalera en Coatepec, Veracruz, por la plaga de la roya, la presidenta Claudia Sheinbaum reconoció ayer que el problema existe y aseguró que su gobierno ya trabaja en atenderlo junto con Senasica.

Durante la conferencia matutina, cuestionada sobre la devastación de más de 5 mil hectáreas de café en la región y la falta de inversión técnica para contener la plaga, Sheinbaum afirmó: “Se está trabajando entre Sader y Senasica… Para poder atender este tema de la plaga”, sin negar la magnitud del daño ni contradecir las denuncias de los productores.

Integrantes del Consejo Veracruzano del Café acusaron que, pese a las advertencias sobre el regreso de la plaga, las autoridades no actuaron para contenerla. Excélsior

La postura presidencial contrasta con la línea de Sader, que en días recientes buscó minimizar la crisis y desacreditar los reportes sobre la caída de 40% en la cosecha 2025–2026, la pérdida de 400 mil sacos y la devastación de miles de plantas que compromete la producción del próximo ciclo.

Productores del Consejo Veracruzano del Café han señalado que, pese a las advertencias sobre el regreso de la roya —una especie de hongo que afecta a diversos granos de cereal—, las autoridades estatales y federales no aplicaron una estrategia de contención.

La plaga de la roya desplomó la producción cafetalera en Coatepec, Veracruz. Especial

Además, denunciaron opacidad en el padrón cafetalero, retraso en el incentivo anual de 7 mil 300 pesos y uso político-electoral de las “escuelitas de campo” para condicionar la inscripción de campesinos.

La Presidencia reconoce que la plaga está activa y que ya se atiende, aunque no hubo información a detalle sobre cuáles son las acciones, recursos o plazos, ya que fue casi al final de la conferencia matutina.

Los cafetaleros han insistido en que la entrega del incentivo y un plan real de renovación de cafetales son urgentes para evitar la ruina de la caficultura veracruzana.

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