Incendio consume hasta 300 mil llantas en centro de acopio de Ciudad Juárez

Cerca de 300 mil llantas ardieron en un centro de acopio de neumáticos ubicado en el relleno sanitario de Ciudad Juárez. El incendio fue controlado por bomberos tras una ardua labor durante la madrugada de este martes.

El Ayuntamiento de esta ciudad fronteriza dio a conocer que el área afectada abarca aproximadamente 100 por 200 metros, donde resultaron dañados entre 250 mil y 300 mil neumáticos fuera de uso, de un total estimado de 3.5 millones almacenados en el sitio.

La Dirección General de Protección Civil informó que durante la noche se registró un incendio de grandes dimensiones en el centro de acopio de neumáticos, el cual fue controlado gracias a la rápida intervención del Departamento de Bomberos, lo que evitó que el fuego se extendiera al resto del material almacenado.

Al operativo se incorporaron cinco máquinas extintoras adicionales y una cisterna más. Las labores de combate comenzaron mediante el enfriamiento con chorros de agua. Paralelamente, maquinaria pesada realizó trabajos de sofocación con tierra para contener las llamas.

Protección Civil informó que alrededor de las 4:00 de la madrugada el incendio quedó controlado, aunque no totalmente extinguido, por lo que las labores continuaron durante este martes.