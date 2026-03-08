IMSS registra cifra histórica de mujeres derechohabientes

Al cierre del pasado mes de enero, cerca de 34 millones de mujeres cuentan con derechohabiencia en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), “una cifra histórica que refleja la expansión de esquemas de aseguramiento más incluyentes”, informó Norma Gabriela López Castañeda, directora jurídica del instituto.

Prueba de ello, añadió, es la incorporación obligatoria de las personas trabajadoras del hogar al sistema de seguridad social, donde el 65 % son mujeres.

López Castañeda subrayó la creciente participación femenina en puestos de liderazgo dentro del Seguro Social, destacando que cuatro de las nueve direcciones normativas del Seguro Social son encabezadas por mujeres, “además 718 mujeres ocupan cargos de mando y 15 Órganos de Operación Administrativa Desconcentrada están dirigidos por mujeres”.

Acciones a favor de la mujer

La funcionaria explicó que entre las acciones institucionales orientadas a consolidar la igualdad sustantiva, el IMSS impulsa la Guía de Lenguaje Incluyente y la creación del Observatorio de Igualdad Sustantiva.

Instancia que permitirá recopilar información, monitorear avances, identificar brechas de género y promover estrategias que favorezcan condiciones laborales equitativas”.

Por otra parte, a través de un video mensaje, Citlalli Hernández Mora, secretaria de las Mujeres, reconoció el papel fundamental que han desempeñado las mujeres en la construcción y fortalecimiento del IMSS.

El IMSS representa una de las grandes instituciones del país, cuya fortaleza se sustenta en el trabajo cotidiano de su personal administrativo, de enfermería, médico y especialistas, mujeres y hombres que diariamente contribuyen a brindar atención y bienestar a millones de personas derechohabientes”.

jcp