Colapsa parte del malecón de Mazatlán, Sinaloa

Al menos unos 70 metros del malecón colapsaron debido a la erosión de la playa y a las intensas olas provocadas por el mar de fondo en Mazatlán, Sinaloa, reportando sólo daños materiales.

Las olas que impactaron directamente sobre el muro de contención terminaron derribándolo, junto a una parte de banqueta que se encuentra con descenso a la Playa Norte, en la avenida del Mar.

Elementos de Protección Civil acudieron al sitio para delimitar la zona y evitar incidentes con los turistas, pero no pudieron hacer más debido al intenso oleaje que todavía continua.

La síndica procuradora del Ayuntamiento de Mazatlán, Minerva Osuna, informó que, personal del área de Obras Públicas Municipales acudió a constatar el daño e hicieron un presupuesto inicial por arriba de los cinco millones de pesos.

“La fractura está bastante fuerte y si no la atendemos inmediatamente se va a quebrar la calle”, aseguró.

Sin embargo, no será posible comenzar de inmediato, a pesar del riesgo que representa para la avenida, debido a que no pueden introducir maquinaria hasta que el oleaje sea menos intenso.

Para Colselva, una organización especializada en temas hídricos y del medio ambiente, el colapso de parte del malecón se debió a la erosión de la Playa Norte, lo que han venido alertando desde hace años y, se pudiera ocurrir lo mismo en otros puntos de Mazatlán.

La falta de arena a provocado que las olas impacten directamente en la infraestructura urbana, representando un riesgo para los turistas.