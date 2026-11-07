Dictan sentencia de 13 años de cárcel para huachicolero en Coahuila

Por el delito de sustracción ilícita de hidrocarburo, un hombre fue sentenciado a 13 años y cuatro meses de prisión, así como al pago de una multa de 13 mil 300 unidades de Medida y Actualización (UMAS), equivalentes a poco más de millón y medio de pesos, en Coahuila.

La Fiscalía General de la República (FGR) en la entidad, acreditó ante un juez de control que el 24 de octubre del 2023, el hombre identificado como Juan “N” fue detenido cuando sustraía hidrocarburo en una toma clandestina hacia un tractocamión, en el ejido La Noria, en el municipio de General Cepeda, en la región sureste del estado.

Fue un agente de seguridad de Pemex quien alertó sobre una baja de presión estática en la zona por una probable toma clandestina.

Foto: Especial

Los elementos castrenses detuvieron a Juan “N” y lo pusieron a disposición de las autoridades federales.

Los agentes aseguraron un tractocamión con un semirremolque que contenía un total de 47 mil 53 litros de diésel, una válvula, dos mangueras, ocho varillas para soldadura, diversos objetos para la extracción del combustible y un vehículo, los cuales fueron puestos a disposición de la FGR en la entidad.

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El agente del Ministerio Público Federal llevó a cabo las diligencias correspondientes y obtuvo, en audiencia de procedimiento abreviado, sentencia de 13 años cuatro meses de prisión y una multa de 13 mil 300 Unidades de Medida y Actualización (UMAS), contra Juan “N” por un delito de sustracción ilícita de hidrocarburo.