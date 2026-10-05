Reportan 96 homicidios en primer fin de semana de octubre de 2026; estos estados lideraron la lista

Durante el primer fin de semana de octubre se cometieron en el país 96 homicidios dolosos, 33 asesinatos el viernes 2, 38 el sábado y 25 casos el domingo 4, de acuerdo con la compilación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Con los informes que presenta el gabinete de seguridad se estableció que, en este periodo, Sinaloa fue la entidad con mayor violencia letal al reporta 12 homicidios dolosos, seguida del Estado de México con 11 personas asesinadas.

En Baja California, Guanajuato, Michoacán y Veracruz fueron 8 casos por estado, de acuerdo con los informes Víctimas reportadas por delito de homicidio, Fiscalías Estatales y Dependencias Federales, durante el fin de semana.

Chihuahua reportó 6 personas asesinadas; en Guerrero y Sonora fueron 5 casos por entidad; en la Ciudad de México y Oaxaca se cometieron 4 asesinatos; mientras que, en Chiapas, Morelos y Puebla, fueron 3 homicidios dolosos por estado.

Los reportes preliminares del SESNSP establecen que durante los primeros cuatro días de octubre se cometieron 134 homicidios dolosos, para un promedio de 33.5 casos por día.