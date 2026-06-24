Hallan restos humanos calcinados en predio de Puebla

Autoridades de Puebla investigan el hallazgo de restos humanos calcinados localizado la mañana de este miércoles en un terreno cercano a la colonia Tres Cerritos, al sur de la ciudad. El descubrimiento movilizó a corporaciones estatales y federales, mientras la Fiscalía General del Estado inició las diligencias para identificar a la víctima y esclarecer los hechos.

De acuerdo con los primeros reportes, ciudadanos que transitaban por la zona alertaron a las autoridades tras observar una caja de plástico y restos humanos parcialmente calcinados cerca del cruce del bulevar Carmelitas y el Periférico Ecológico.

La principal pregunta que enfrentan ahora las autoridades es si este hallazgo guarda alguna relación con otro caso ocurrido días antes en la misma zona de la ciudad.

Se movilizan corporaciones estatales y federales

El reporte se registró alrededor de las ocho de la mañana, cuando personas que circulaban por el lugar solicitaron apoyo a elementos de Proximidad Vial que realizaban recorridos en el sector.

Los agentes confirmaron la presencia de restos humanos y procedieron a acordonar la zona para preservar los indicios.

Posteriormente arribaron elementos de la Policía Estatal, Guardia Nacional, Ejército Mexicano y personal ministerial, quienes ampliaron la inspección del terreno con el objetivo de localizar otros restos o evidencias relacionadas con el caso.

Peritos y agentes investigadores de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias correspondientes y trasladaron los indicios para su análisis forense.

Peritos y agentes investigadores de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias correspondientes. Captura de video

Identificación de la víctima continúa pendiente

Hasta el momento las autoridades no han informado la identidad de la persona localizada.

Los estudios periciales y forenses serán fundamentales para determinar la identidad de la víctima, establecer las causas de muerte y reconstruir las circunstancias en las que ocurrieron los hechos.

Especialistas señalan que los procesos de identificación pueden prolongarse cuando los restos presentan daños severos por exposición al fuego, ya que se requieren análisis genéticos y estudios antropológicos complementarios.

La Fiscalía mantiene abierta la investigación y no ha dado a conocer una línea definitiva sobre el caso.

Otro hallazgo reciente

El nuevo hallazgo ocurre apenas unos días después de que las autoridades localizaran un vehículo incendiado con restos humanos en las inmediaciones del Periférico Ecológico y la prolongación de la 14 Sur.

En aquel caso, los servicios de emergencia sofocaron un incendio dentro de un automóvil y posteriormente se confirmó la presencia de restos humanos en el interior.

Las autoridades han reconocido que la identificación de esa víctima se ha complicado debido al estado en que fueron localizados los restos.

Aunque ambos hechos ocurrieron en zonas cercanas del sur de Puebla, las investigaciones continúan de manera independiente y hasta el momento no existe una confirmación oficial sobre una posible conexión entre ambos casos.