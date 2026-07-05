Hallan cuerpo calcinado en milpa de Tlaxcala

Un cuerpo completamente calcinado fue localizado en una milpa en el municipio de San Juan Huactzinco, Tlaxcala.

Fueron elementos de la policía municipal de San Lorenzo Axocomanitla, quienes notificaron al número de emergencia 911 sobre la presencia de lo que parecían ser restos humanos consumidos por el fuego en plena vía pública.

Al lugar arribaron elementos de la policía municipal de Huactzinco, policía estatal, quienes acordonaron la zona para preservar la escena.

Personal de la Fiscalía del Estado de Tlaxcala realizó el levantamiento de los restos humanos e inicio una carpeta de investigación para esclarecer este hecho violento.

Por el momento no se puede determinar si el cuerpo calcinado corresponde al sexo masculino o femenino.