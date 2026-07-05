Sheinbaum lanza mensaje de apoyo al Tri; pide celebrar con responsabilidad

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se unió a la efervescencia mundialista de este domingo y envió un mensaje de aliento a la Selección Mexicana de Futbol previo a su crucial enfrentamiento contra el combinado de Inglaterra.

A través de su cuenta oficial de X. la mandataria compartió el entusiasmo que se vive a lo largo del territorio nacional, destacando la unidad de los mexicanos en torno al equipo tricolor.

"¡¡Todo México apoyando a nuestra Selección!! Recuerden todas y todos, disfrutar esta hermosa noche con responsabilidad", escribió la Jefa del Ejecutivo federal.

El exhorto de Sheinbaum Pardo a festejar "con responsabilidad" se da en un contexto donde miles de aficionados han abarrotado las plazas públicas del país, el Zócalo capitalino y el Paseo de la Reforma, bajo operativos de seguridad desplegados para evitar conatos de violencia o accidentes relacionados con el consumo de alcohol durante esta jornada futbolística.