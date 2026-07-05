Tragedia en la México-Querétaro: barra de contención atraviesa auto; hay 2 muertos

Dos personas murieron y otras dos resultaron gravemente lesionadas tras un accidente registrado sobre la autopista México-Querétaro, a la altura del kilómetro 82, en el municipio de Tepeji del Río.

De acuerdo con reportes de los servicios de emergencia, el conductor de un automóvil Nissan Tsuru blanco perdió el control de la unidad, que terminó impactándose contra la barra metálica de contención. Debido a la fuerza del choque, la estructura atravesó el vehículo y provocó severos daños.

Elementos de emergencia acudieron al sitio para atender el incidente. Tras valorar a los ocupantes, paramédicos confirmaron el fallecimiento de dos hombres en el lugar, mientras que otras dos personas fueron rescatadas con lesiones graves y trasladadas de urgencia al Hospital General de Jilotepec, donde permanecen bajo atención médica.

La zona fue resguardada por corporaciones de seguridad mientras personal de la Procuraduría y peritos realizaron las diligencias correspondientes y el levantamiento de los cuerpos.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer la identidad de las víctimas y mantienen abierta la investigación para determinar las causas del accidente.