"¡Vamos, México!": el mensaje de Claudia Sheinbaum desde Nezahualcóyotl

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, compartió en sus redes sociales que se encuentra en el Estado de México para presenciar el trascendental partido de la Selección Mexicana de Futbol contra su similar de Inglaterra.

La mandataria compartió una breve pero significativa actualización en la que detalló su ubicación actual, sumándose al ambiente festivo que se vive en la periferia de la capital del país.

"Desde Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México. ¡Vamos, México!", escribió la Jefa del Ejecutivo federal.

Minutos antes, Sheinbaum Pardo ya había emitido un mensaje en sus cuentas oficiales convocando a la ciudadanía a celebrar "con responsabilidad" esta jornada mundialista. Con esta nueva publicación, la presidenta dejó en claro que vivirá el pulso del partido desde tierras mexiquenses, en uno de los municipios con mayor arraigo y fervor por el equipo tricolor.