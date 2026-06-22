Hallan cuerpo calcinado dentro de automóvil incendiado en Puebla

En Puebla, fue hallado un cuerpo calcinado al interior de un automóvil incendiado en el Periférico Ecológico; además, fue localizado un mensaje amenazante.

Fue este lunes cuando un automóvil compacto Seat Córdoba fue abandonado e incendiado sobre la lateral del Periférico Ecológico, a la altura de la laguna de Chapulco. El hecho fue reportado a los servicios de emergencia.

Al lugar arribaron cuerpos de emergencia para sofocar las llamas, cerca del cruce con la calle 14 Sur, en las inmediaciones del Parque Centenario. Personal de Bomberos y Protección Civil controló el fuego que consumía la unidad.

Una vez sofocado el incendio, realizaron labores de enfriamiento y se percataron de que al interior se encontraban restos humanos completamente calcinados.

La zona fue acordonada de inmediato por elementos de la policía para preservar la escena. Trascendió que los presuntos responsables dejaron un mensaje con amenazas junto al automóvil siniestrado. Debido al estado en que quedaron los restos, la identidad y el sexo de la persona fallecida permanecen como desconocidos.

Personal de la Fiscalía General del Estado de Puebla realizó el levantamiento del cuerpo para practicar los estudios genéticos correspondientes y abrió una carpeta de investigación.