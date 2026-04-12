Hallan cinco cuerpos con huellas de violencia en vivienda de Manzanillo

Cinco cuerpos sin vida fueron localizados al interior de una vivienda en el fraccionamiento Las Camelinas, en el municipio de Manzanillo, Colima, la tarde del sábado 11 de abril, tras un reporte ciudadano por olores fétidos provenientes del inmueble.

De acuerdo con los primeros informes, vecinos alertaron a los servicios de emergencia sobre el olor que emanaba de una casa ubicada en la calle Isla María Cleofás, lo que derivó en la movilización de elementos policíacos.

Tras acudir al llamado, los cuerpos de seguridad tanto locales como federales, ingresaron a la vivienda confirmando así la presencia de un total de cinco personas; las víctimas contaban con visibles huellas de violencia.

Las víctimas contaban con visibles huellas de violencia. Abraham Acosta Martínez

Luego de la diligencia, el sitio fue acordonado para preservar indicios, mientras peritos de la Fiscalía General del Estado trasladaron los cuerpos al Servicio Médico Forense, donde se llevarán a cabo los estudios correspondientes para determinar las causas de muerte y su posible identificación.

Hasta el momento, no se reportan personas detenidas ni se ha dado a conocer información oficial sobre la identidad de las víctimas o el tiempo que permanecieron en el lugar. Las autoridades mantienen abierta la investigación para esclarecer este múltiple homicidio.

fdm