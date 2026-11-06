Guardia Nacional reitera cero tolerancia a la violencia y plena colaboración con la justicia

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa ejecutó una orden de aprehensión en contra de Erick “N”, elemento activo de la Guardia Nacional, por su probable responsabilidad en el delito de feminicidio cometido en contra de una integrante de la misma corporación policial.

De acuerdo con un comunicado emitido por la Comandancia de la Guardia Nacional, los hechos ocurrieron el pasado 2 de noviembre en un domicilio ubicado en la colonia Alturas del Sur, en Culiacán, Sinaloa, donde se registró el fallecimiento de la agente.

Derivado de las investigaciones ministeriales, la fiscalía estatal logró obtener el mandato judicial que concluyó con la captura del presunto responsable este 6 de noviembre.

La Guardia Nacional confirmó que desde el momento en que tuvo conocimiento del crimen estableció coordinación directa con las autoridades locales, proporcionando la información y los apoyos requeridos para facilitar la localización y detención de su elemento.

En su pronunciamiento, la Guardia Nacional condenó de manera enérgica cualquier acto de violencia en contra de las mujeres y reafirmó su compromiso con la política institucional de cero tolerancia ante este tipo de conductas dentro y fuera de sus filas.

Asimismo, la corporación manifestó su total disposición para continuar colaborando con las autoridades competentes a fin de lograr el pleno esclarecimiento de los hechos, asegurando que se mantendrá el respeto estricto al debido proceso, las atribuciones legales y la presunción de inocencia durante las etapas subsecuentes del juicio.

El feminicidio de Cristian Ziboney “N”,

El 2 de noviembre fue hallado el cuerpo de Cristian Ziboney “N”, 34 años, originaria de Teacapán, en el municipio de Escuinapa, Sinaloa, quien trabajaba como elemento activo de la Guardia Nacional.

La mujer fue asesinada dentro de un departamento del fraccionamiento Alturas del Sur, en Culiacán, Sinaloa.

La autopsia determinó que murió por asfixia por ahorcamiento.