Guardia Nacional refuerza profesionalización y DDHH en siete años de operaciones

A siete años del inicio de sus operaciones, la Guardia Nacional se consolida como una institución fundamental para la seguridad pública del país, con la formación y profesionalización de sus mandos en planteles como el Heroico Colegio Militar y el Colegio de la Defensa Nacional, informó el general de Brigada Antonio Alejandro Ramos Argüello, jefe general de Coordinación Policial.

“En el caso del Heroico Colegio Militar, por ejemplo, hoy en día tenemos cerca de mil cadetes que están cursando la licenciatura en Seguridad Pública, es el curso de formación de oficiales de Guardia Nacional; ellos duran cuatro años en esta formación. Pero también en ese plantel tenemos cerca de 400 efectivos sargentos primeros en un curso intensivo en la especialización de Seguridad Pública; en el caso del Centro de Estudios de Defensa (Colegio de la Defensa Nacional), por ejemplo, ahí tenemos una maestría en Seguridad Pública, tenemos una licenciatura en Ciencias de Seguridad Pública y también unas especialidades en técnicas de investigación policial, eso sería, a grosso modo lo que tenemos en capacitación”, explicó el general Ramos Argüello.

Integración

Este martes 30 de junio, la Guardia Nacional cumple siete años del inicio de operaciones, luego de que en marzo de 2019 el Congreso de la Unión aprobó la creación de esta corporación, inicialmente como un ente civil, que estaría a cargo del Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Para su arranque, se recurrió al Ejército Mexicano, principalmente, para la integración de sus cuadros, tras ordenarse la desaparición de la Policía Federal, y se estableció un compromiso de tener 120 mil elementos para sus primeros cinco años.

En septiembre de 2024, nuevamente, el Congreso de la Unión aprobó la reforma constitucional que incorporó a este cuerpo como el tercer brazo armado de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), junto con el Ejército y la Fuerza Aérea mexicanos.

Meta

“En estos siete años hemos pasado, al inicio, de 78 mil efectivos iniciales para contar ahora con más de 120 mil efectivos, organizados en diferentes tipos de organismos que tenemos, por ejemplo, tenemos ocho coordinaciones territoriales, contamos con 32 coordinaciones estatales, 551 compañías de Guardia Nacional y diferentes organismos relacionados especializados. Cómo cuáles: Carreteras, Aduanas, Aeropuertos, tenemos Patrimonio Cultural, Seguridad Turística, todo ello comprometido para preservar lo que es la prevención del delito y la seguridad de las familias, este sería un panorama inicial de estos siete años”, detalló el jefe general de la Coordinación Policial de esta corporación.

Igualdad

El general Ramos Agüello indicó que, del personal en operación, actualmente, poco más de una quinta parte, son mujeres; lo que pone a la Guardia Nacional como una instancia a la cabeza en materia de igualdad, en materia de Seguridad Pública.

“El fortalecimiento de la igualdad de género es una de las grandes preocupaciones e intereses por parte de la Defensa e, inclusive, de la Presidencia de la República, y Guardia Nacional no podría ser la excepción. Aquí en la Guardia Nacional se impulsa esa esa visión, de tal suerte que el 22 por ciento de los efectivos es personal femenino, este personal femenino tiene las mismas oportunidades en materia de capacitación, ascensos y poder ocupar las diferentes titularidades que se presentan; por ejemplo, pueden ser comandantes, directores o encargadas de áreas administrativas u operativas, también en áreas muy especializadas como las de inteligencia e investigación”, comentó el mando.

Derechos Humanos

El general Ramos Argüello agregó que, en los primeros siete años de esta corporación, la capacitación en materia de respeto a las garantías de los ciudadanos es otro de los pilares fundamentales en la formación de sus integrantes.

“En este periodo llevamos cerca de 15 mil capacitaciones, más de 15 mil capacitaciones en materia de derechos humanos, es uno de los pilares en materia de capacitación y profesionalización porque uno de nuestros fines es mantener una cercanía con la sociedad. Estar cerca de la sociedad, llevar a cabo operaciones en sus diferentes ámbitos o frentes en la República nos exige que nuestros guardias nacionales conozcan muy bien cómo respetar los derechos y las garantías, las libertades de la sociedad mexicana”, señaló.

Proyecto

El general Ramos Argüello comentó que, con miras a su primera década, para los próximos tres años se espera cumplir la meta de integrar una corporación con 170 mil elementos.

“Estimamos llegar a los 170 mil y vamos bien, avanzamos con pasos firmes, lo consideró; existe una buena determinación para llegar a una consolidación, nosotros nos vemos como una institución permanente en el Estado mexicano, nos vemos como una institución profesional, pero sobre todo muy cercana a la sociedad. Con una capacidad operativa, con tecnología de punta y, sobre todo, capaz de responder a las necesidades de seguridad en todo el territorio nacional; pero también nos vemos como una institución reconocida, pero no reconocida por los resultados que hemos tenido, sino también reconocida por la confianza que debemos de generar en la sociedad”, comentó el general Ramos Argüello.