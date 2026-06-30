¡Gran hallazgo! Captan guacamaya verde en peligro de extinción en Chihuahua

Gracias a acciones de monitoreo biológico, vigilancia y seguimiento de fauna silvestre, se obtuvieron registros fotográficos de la presencia de guacamaya verde (Ara militaris) en el Parque Nacional Cascada de Basaseachi, ubicado en el municipio de Ocampo, Chihuahua.

Las imágenes, captadas por brigadas comunitarias en coordinación con personal del área natural protegida, aportan información relevante sobre la distribución de esta especie prioritaria por su importancia ecológica.

La guacamaya verde, que habita en la Sierra Madre Occidental, está enlistada en la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT en la categoría En Peligro de Extinción, condición que refleja la necesidad de mantener acciones permanentes para su conservación y la protección de su hábitat.

El organismo federal destacó que la guacamaya verde cumple un rol biológico vital como dispersora de semillas. CONANP

La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) destacó que esta especie desempeña una función biológica fundamental en los ecosistemas forestales, principalmente como dispersora de semillas, al contribuir a la regeneración natural de los bosques y al mantenimiento del equilibrio ecológico.

“Su presencia indica el buen estado de conservación de los ecosistemas del Parque Nacional Cascada de Basaseachi, así como la funcionalidad ecológica de los hábitats presentes en la región, caracterizados por sistemas de barrancas y bosques que forman parte del corredor biológico de la Sierra Madre Occidental”, subrayó.

La Conanp indicó que la distribución histórica de la especie en México está asociada con los ecosistemas de selva baja presentes en los cañones de la Sierra Tarahumara, donde su permanencia depende de la conservación, conectividad y protección de su hábitat.