Trabajador muere al caer desde el piso 14; instalaba tubería contra incendios

Un trabajador murió este martes al caer desde el piso 14 de un edificio en construcción ubicado en el complejo Punto Central, en el municipio de San Pedro, Nuevo León, mientras realizaba labores de instalación de tubería contra incendios.

La víctima fue identificada como Román Cordero Mena, de 48 años de edad, quien falleció de manera instantánea tras caer hasta la planta baja del inmueble, en el área correspondiente al cubo de tuberías.

El accidente ocurrió alrededor de las 13:40 horas en un edificio ubicado sobre el cruce de las avenidas De la Industria y Del Comer, en la colonia Punto Central.

Camioneta se impacta contra restaurante

Días atrás, el choque de dos camionetas en el cruce de Arista y Aramberri, en la colonia Centro de Monterrey, dejó como saldo daños materiales, luego de que una de las unidades fuera proyectada contra la fachada de un restaurante ubicado en la esquina del sector.

El accidente se registró el sábado alrededor de las 16:11 horas, cuando se recibió el reporte a través de la línea de emergencias de Protección Civil de Monterrey.

De acuerdo con los primeros datos, el impacto entre ambas camionetas provocó que una de ellas perdiera el control y se desplazara hacia la banqueta, donde terminó estrellándose contra el establecimiento de comida de nombre Roka Mar.

El golpe alcanzó la parte frontal del inmueble y generó daños visibles en la estructura.

El negocio presentó afectaciones en la puerta de aluminio y cristal, así como en el marco de concreto de la fachada.

Personal de emergencia realizó una revisión en el lugar para descartar riesgos adicionales en el edificio y en la zona peatonal.

Elementos de Protección Civil llevaron a cabo la valoración de los conductores involucrados, quienes permanecieron en el sitio tras el percance.

Las autoridades informaron que ninguno presentó lesiones, por lo que no fue necesario su traslado a un hospital.

En el primer vehículo viajaba un hombre identificado como Jesús, mientras que en la segunda unidad se encontraba una mujer de nombre Denisse, de 30 años. Ambos fueron revisados en el lugar por personal de auxilio.

De manera preventiva, también fue atendida una trabajadora del restaurante, identificada como Elizabeth, de 38 años, quien se encontraba en el área de cajas al momento del impacto. Tras la valoración realizada por personal del CRUM, se descartaron lesiones.

La zona permaneció parcialmente acordonada mientras se realizaban las labores de atención del incidente y el retiro de los vehículos, lo que generó afectaciones momentáneas a la circulación en el sector.

Agentes de tránsito tomaron conocimiento del hecho para determinar la mecánica del choque, por lo que la vialidad fue restablecida de manera gradual tras concluir las maniobras en el sitio.