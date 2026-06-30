Reducen a la mitad el lirio acuático en la Presa Endhó tras ocho meses de trabajo

El Gobierno de México informó que el Plan Maestro de Saneamiento y Recuperación de la Presa Endhó, en Tula de Allende, Hidalgo, logró reducir a menos de la mitad la superficie invadida por lirio acuático, uno de los principales problemas ambientales que enfrenta este cuerpo de agua.

De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), imágenes satelitales y estudios técnicos confirmaron que la cobertura de esta planta invasora pasó de 900 hectáreas, registradas en octubre de 2025, a 443 hectáreas en junio de 2026, resultado de las labores permanentes de limpieza y control realizadas durante los últimos ocho meses.

La reducción del lirio acuático fue posible gracias a la extracción de más de 105 mil metros cúbicos de maleza, mediante un operativo en el que participaron 19 técnicos especializados y maquinaria pesada.

Para los trabajos se utilizaron excavadoras, retroexcavadoras, un cargador frontal, una máquina empujadora, bandas transportadoras y camiones de volteo, lo que permitió mantener una remoción continua de la vegetación invasora.

La gerente de Planificación Hídrica de la Conagua, Mayela Godínez Alarcón, señaló que estos resultados reflejan el paso de acciones emergentes a una estrategia permanente basada en evidencia científica, innovación tecnológica y seguimiento continuo.

Para los trabajos se utilizaron excavadoras, retroexcavadoras, un cargador frontal, una máquina empujadora, bandas transportadoras y camiones de volteo. Facebook

Más de 27 mil habitantes reciben beneficios sanitarios

Como parte del programa, la Conagua mantiene una campaña de fumigación iniciada el 1 de mayo, con el objetivo de controlar la presencia del mosquito Culex y reducir riesgos para la salud de las comunidades cercanas.

Hasta ahora, las acciones han beneficiado a más de 27 mil habitantes de 27 comunidades ribereñas, mediante la intervención terrestre de 3 mil hectáreas, la atención de 9 mil 200 viviendas y la fumigación aérea de 2 mil 100 hectáreas de la presa.

Además, 16 localidades ya recibieron la sexta aplicación de insecticida, mientras que las 11 restantes avanzan en la quinta fase del programa.

Tecnología y drones fortalecen el saneamiento

Las autoridades informaron que las labores terrestres se realizan con equipos de termonebulización, tecnología ULV y aspersión manual dentro de las viviendas.

En la presa, los trabajos se apoyan con drones de última generación, capaces de identificar las zonas con mayor concentración de lirio acuático, lo que permite aplicar insecticidas de forma más precisa y reducir el impacto ambiental.

El plan contempla cuatro etapas para recuperar la presa

El Plan Maestro de Saneamiento y Recuperación de la Presa Endhó está integrado por cuatro fases.

La primera consiste en el control sanitario mediante fumigación para proteger a la población. La segunda contempla la extracción y trituración del lirio acuático.

Las siguientes etapas prevén el aprovechamiento biotecnológico de la biomasa para la producción de combustibles y el desarrollo de proyectos sustentables, así como la recuperación de espacios para actividades comunitarias y de turismo de naturaleza.

Durante la presentación de los avances, Mayela Godínez Alarcón afirmó que el programa continuará con un monitoreo permanente para consolidar la recuperación ambiental de la Presa Endhó.

La Conagua señaló que seguirá informando periódicamente sobre los resultados del proyecto, con el propósito de fortalecer las acciones de saneamiento, mejorar las condiciones ambientales y elevar la calidad de vida de las familias que habitan en las comunidades ribereñas.