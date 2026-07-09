Golpean al huachicol fiscal ferroviario; aseguran 170 ferrotanques

La Fiscalía General de la República (FGR) asestó un golpe a las arterias logísticas del contrabando de combustible en México.

En una de las intervenciones contra el huachicol fiscal sobre rieles, la institución reportó el aseguramiento de 170 ferrotanques en puntos estratégicos de San Luis Potosí, Nuevo Laredo, Tampico y Coahuila, además de una espuela de ferrocarril en territorio coahuilense utilizada de forma clandestina.

Como parte de las acciones se permitió la incautación de 18 millones 900 mil litros de hidrocarburo que pretendían ser introducidos al mercado nacional evadiendo impuestos, lo que generó un impacto económico directo a de 238 millones 818 mil pesos.

Lejos de cerrarse, este expediente mantiene abiertas líneas de investigación activas contra más de 70 personas físicas y morales distribuidas en nueve entidades del país.

Así operaba la red de huachicol fiscal ferroviario

A diferencia del robo tradicional con la perforación de ductos, este esquema de delincuencia organizada opera a través de redes empresariales, aduanales y financieras de cuello blanco.

De acuerdo con las indagatorias de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), los criminales utilizaban operadores ferroviarios, importadores y agencias aduanales para declarar cargas inferiores a las reales o falsificar clasificaciones químicas de los productos, ocultando millones de litros de combustible en trenes de carga legítimos.

Nodos logísticos en Coahuila, Durango y Zacatecas servían para recibir, almacenar de forma irregular y mezclar el producto importado ilegalmente antes de enviarlo por carretera a estaciones de servicio o clientes industriales.

La investigación de la FGR sigue abierta

La estrategia de la FGR no se limita al aseguramiento de hidrocarburos. De acuerdo con la institución, el objetivo es identificar a los responsables de financiar estas operaciones, ubicar a las empresas utilizadas para simular actividades comerciales, investigar a los operadores logísticos, seguir el rastro de los recursos económicos y llevar ante la justicia a quienes hayan participado en estos delitos.

La magnitud de esta red también alcanzó la Aduana de Matamoros, Tamaulipas, donde en un operativo espejo se aseguraron otros 129 ferrotanques y 15 millones de litros de hidrocarburos.

Aseguramientos en puertos y detenciones

En la vertiente marítima, las autoridades documentaron el aseguramiento del buque Challenge Procyon en el puerto de Tampico con 10 millones de litros de diésel, golpeando la estructura financiera del grupo con 372 millones de pesos.

Otro caso relevante ocurrió en Ensenada, Baja California, donde fue asegurado combustible descargado del buque Torm Agnes. En un predio ubicado en El Sauzal se localizaron ocho millones 892 mil 1 litros de hidrocarburo.

Durante la operación también fueron aseguradas pipas con combustible de procedencia presuntamente ilícita y tres personas fueron detenidas. Además, permanecen vigentes órdenes de aprehensión contra otros posibles implicados. El impacto económico calculado por las autoridades fue de 154 millones 920 mil 363 pesos.

Con información de Raúl Flores.

*mcam