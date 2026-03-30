Golpe al narco: Marina decomisa 650 kg de cocaína en Michoacán; hay 6 detenidos

La Secretaría de Marina aseguró aproximadamente 650 kilogramos de presunta cocaína durante una operación marítima realizada frente a las costas de Michoacán, como parte de las acciones para combatir el narcotráfico en aguas nacionales.

De acuerdo con el reporte oficial, el decomiso se llevó a cabo a unas 61 millas náuticas (112.9 kilómetros) al suroeste del puerto de Lázaro Cárdenas.

Este aseguramiento de 14 bultos y aproximadamente 650 kilogramos de presunta cocaína, se sumarán a las más de 10 toneladas aseguradas en eventos marítimos en 2026”, señala el comunicado.

La operación fue encabezada por la Armada de México en funciones de Guardia Costera, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General de la República, con apoyo de inteligencia internacional.

Droga oculta en embarcación menor y seis detenidos

Durante labores de vigilancia marítima, personal naval interceptó una embarcación menor con tres motores fuera de borda, donde fueron localizados 14 bultos tipo costalilla que contenían en su interior 580 paquetes tipo ladrillo con polvo blanco con características similares al clorhidrato de cocaína.

En el lugar fueron detenidas seis personas, quienes fueron informadas de sus derechos y puestas a disposición de las autoridades ministeriales, junto con la carga asegurada.

El decomiso se llevó a cabo a unas 61 millas náuticas (112.9 kilómetros) al suroeste del puerto de Lázaro Cárdenas. X

Además, se incautaron 350 litros de combustible, presumiblemente utilizados para la logística del traslado ilícito.

La Secretaría de Marina destacó que este operativo contó con información de inteligencia proporcionada por el Comando Norte y la Joint Interagency Task Force South, organismos estadounidenses especializados en la lucha contra el tráfico internacional de drogas.

El despliegue incluyó una patrulla oceánica, aeronaves de ala fija y móvil, así como tres patrullas interceptoras, consolidando una estrategia de vigilancia marítima de alta precisión.

Golpe de 150 millones de pesos a la delincuencia organizada

Las autoridades estiman que este aseguramiento representa una afectación económica cercana a los 150 millones de pesos para la delincuencia organizada.

Asimismo, se evitó la posible distribución de más de 1.3 millones de dosis de droga, lo que implica un impacto directo en la reducción de riesgos para la salud pública y en el fortalecimiento de la seguridad.

Este decomiso se enmarca en las acciones permanentes del Gobierno de México para contener el tráfico de drogas por vía marítima, una de las principales rutas utilizadas por organizaciones criminales para el trasiego internacional de estupefacientes.

Las autoridades reiteraron que continuarán los operativos coordinados para desarticular redes delictivas y reforzar la vigilancia en aguas del Pacífico.

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