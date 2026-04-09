Golpe al huachicol en Hidalgo: aseguran más de 2 mil litros de combustible

Una bodega huachicolera en la que se hallaron más de dos mil litros de combustible de procedencia ilícita fueron asegurados durante un operativo coordinado entre corporaciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno en el municipio de Tepeapulco.

La intervención se realizó en un inmueble ubicado en la colonia Las Haciendas, el cual, según informes oficiales, era utilizado como punto clandestino para el resguardo de hidrocarburos. La acción fue resultado de labores de inteligencia y patrullajes preventivos en la zona, donde previamente se habían identificado movimientos sospechosos.

Durante la inspección, los elementos localizaron 14 contenedores abastecidos con combustible, con capacidades que iban de los 20 a los 200 litros. Asimismo, fueron hallados alrededor de 40 recipientes vacíos, lo que sugiere una actividad constante relacionada con el almacenamiento y posible distribución ilegal del energético.

Autoridades destacaron que este tipo de sitios representa un riesgo considerable para los habitantes cercanos, debido a las condiciones inadecuadas en que se almacenan sustancias altamente inflamables, lo que podría derivar en incidentes mayores.

El material asegurado quedó bajo resguardo de la instancia ministerial correspondiente, la cual dará seguimiento a las investigaciones para deslindar responsabilidades.