Ante el desplazamiento de comunidades por la violencia en la Sierra de Oaxaca y el surgimiento de conflictos por límites de comunidades, la secretaría de Gobernación planteó que haya diálogo entre los pobladores.

Destacó que en la zona triqui, en la Sierra Mixteca, es donde se han registrado más conflictos por tierras y han sido desplazadas comunidades enteras.

Diálogo entre comunidades es lo que es la solución para los conflictos, que ninguno de los integrantes de los conflictos se oponga a sentarse a buscarle una forma jurídica al conflicto para seguir caminando. Si no hay diálogo, pues no avanzan. Se cierra la gente y no escucha al otro”, expuso la titular de gobernación.

Entre las comunidades en conflicto, destacó Rodríguez, debe haber confianza y sensatez, y evitar que conflictos ancestrales sigan siendo motivo de violencia, incluso con consecuencias fatales.

Queremos ser muy prudentes y ocupar eh seguir ocupando nuestro tiempo en seguirlos persuadiendo, en convencerlos que frente a cualquier problemática. ¿Por qué vamos a pelear? ¿Por qué vamos a discutir? (…) Sí tenemos este confianza en que ya puedan darse por fin estos conflictos entre pueblos hermanos.

“Así estamos, digamos, en una cuestión como de acupuntura para sacar adelante esto (…) de que ya van a firmar por fin la paz y pues van a traer felicidad a sus familias, que los líderes accedan a eso. Es muy importante”, destacó la secretaria.