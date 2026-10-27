El General Ricardo Trevilla supervisa operaciones de las Fuerzas Armadas en Nayarit

Ante el complejo panorama de inseguridad que registra el estado de Nayarit, el secretario de la Defensa Nacional, el General Ricardo Trevilla Trejo, encabezó una visita de supervisión clave en las instalaciones de la 13/a. Zona Militar.

“El secretario de @Defensamx1, General Ricardo Trevilla Trejo, realizó el día de hoy una visita de supervisión a las tropas de la 13/a. Zona Militar en Nayarit, para dar seguimiento a las acciones de seguridad que desarrollan el Ejército Mexicano, la @FuerzaAereaMx y la @GN_MEXICO_”, se explicó en el mensaje.

La inspección tuvo como objetivo principal evaluar e impulsar las operaciones coordinadas que ejecutan los elementos del Ejército Mexicano, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional en una región que requiere un firme respaldo operativo ante sus condiciones de seguridad.

El mando del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional, se indicó en el mensaje, también sostuvo una reunión con el gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero. La reunión estuvo centrada en afianzar los esquemas de coordinación interinstitucional y profundizar las labores operativas conjuntas entre los distintos órdenes de gobierno.

“Asimismo, se reúne con el gobernador @MiguelANavarroQ para revisar los avances en materia de seguridad y fortalecer la coordinación entre instituciones en beneficio de las familias nayaritas”, detalló el Gabinete de Seguridad.

El encuentro cobra relevancia, pues busca neutralizar la incidencia delictiva e incrementar la presencia de las fuerzas armadas para brindar certeza, tranquilidad y un entorno protegido a la sociedad nayarita.

Previamente, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó que este martes el general Trevilla Trajo también realizará una gira de supervisión a los trabajos de seguridad en el estado de Sinaloa.