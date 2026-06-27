Gasta el Senado en honorarios 52.3 mdp entre asesores, ayudantes, auxiliares...

El Senado de la República mantiene en sus filas a mil 355 empleados por honorarios destinados a labores de asesoría legislativa, ayudantías, apoyo en comunicación social o auxilio en el trabajo de la propia institución. Esta plantilla representa un gasto total de 52 millones 313 mil 377 pesos brutos al mes.

Entre ellos, sólo una persona tiene un contrato por 133 mil 455 pesos brutos al mes, por asesorías en materia de fiscalización.

Con base en la nómina de personal contratado bajo esta modalidad, actualmente existen 47 empleados que perciben un salario de al menos 100 mil pesos mensuales brutos, una cifra que contrasta con los datos de agosto de 2025, cuando 24 trabajadores percibían esos ingresos.

Los trabajadores por honorarios corresponden a los techos presupuestales de cada senador, así como a requerimientos específicos para la operación de las comisiones de trabajo y tareas temporales de la institución. Cada uno firma un contrato semestral donde se especifica el monto total a pagar antes y después de impuestos, diferido hasta en 12 quincenas.

Gráfico: Abraham Cruz

La revisión con corte al primer trimestre de este año revela un incremento en la plantilla: hoy existen 128 trabajadores más que en agosto del año pasado, pasando de mil 227 a mil 355 empleados. Al igual que en 2025, Johana Fernanda Rubio González percibe el ingreso mensual bruto más alto (133 mil 455 pesos), aunque su cifra neta varió de 98 mil a 99 mil 142 pesos netos mensuales.

Mientras que en agosto de 2025 sólo cuatro personas ganaban 130 mil pesos brutos, este año la cifra ascendió a 22 empleados en ese nivel, cuyo ingreso neto queda en 96 mil 792 pesos por honorarios legislativos, administrativos y de “logística”. Entre ellos figuran perfiles vinculados a la política y la función pública, como exjueces, exdiputados y exfuncionarios de diversas entidades, particularmente de Tabasco, además de excandidatos de distintos partidos políticos.

Uno de esos trabajadores es Omar Alejandro Brito Tovar, que percibe 120 mil 90 pesos mensuales brutos (90 mil 53 pesos netos), y quien en sus redes sociales muestra imágenes vinculadas con actividades públicas del senador Adán Augusto López Hernández.

Trabajo por honorarios descalabra al Senado

En labores de asesorías legislativa, ayundantías, apoyo para tareas de comunicación social a los senadores o incluso para auxiliar en el trabajo de la propia institución, el Senado tiene a mil 355 empleados por honorarios, que representan un total de 52 millones 313 mil 377 pesos brutos al mes; de ellos, sólo una persona tiene un contrato por 133 mil 455 pesos brutos al mes, por asesorías en materia de fiscalización.

Con base en la nómina de personal contratado por honorarios hay 47 de ellos que tienen un salario de al menos 100 mil pesos mensuales brutos, lo que contrasta con la nómina de trabajadores por honorarios de agosto del 2025, cuando eran 24 quienes ganaban al menos 100 mil pesos mensuales brutos.

Los trabajadores por honorarios, de acuerdo con la información administrativa del Senado, corresponden a los techos presupuestales de cada senador, así como requerimientos específicos para la operación de las comisiones de trabajo y para tareas temporales que requiere el funcionamiento mismo de la institución.

Sede del Senado de la República. Especial

Cada uno de ellos tiene un contrato que se firma cada seis meses, si es que se renueva; cada contrato especifica el monto total a pagar antes y después de impuestos, en pagos de hasta 12 quincenas, que corresponden a cada semestre involucrado en los contratos.

En la revisión realizada a esa nómina, con corte al primer trimestre de este año, hoy existen 128 trabajadores de este tipo que en agosto del año pasado, pues en aquella ocasión eran mil 227 y ahora son mil 355 empleados. Mientras en agosto de 2025 había 24 personas que ganaban al menos 100 mil pesos, ahora son 47 en los rangos más altos.

Al igual que en 2025, Johana Fernanda Rubio González es quien tiene el más alto ingreso mensual bruto, con 133 mil 455 pesos, pero la cifra neta varía, porque el año pasado quedaba en 98 mil pesos netos mensuales y ahora queda en 99 mil 142 pesos, de acuerdo con la propia nómina pública del Senado.

En agosto de 2025 había sólo cuatro trabajadores por honorarios que ganaban 130 mil pesos, pero en este año hay 22 personas que tienen ese nivel de ingresos mensuales brutos al mes, que después de impuestos quedan en 96 mil 792 pesos netos mensuales, tanto por honorarios legislativos como administrativos y de “logística”.

+Los 22 trabajadores del Senado que perciben salarios de 130 mil pesos

Son Paulina Ramos Ibarra, Yajaira Contreras Hernández, Selenee Helena Araiza Mier y Terán, Arturo Gregorio Peña Oropeza, exjuez en el estado de Tabasco; Enrique Cal y Mayor Quiroz, quien fuera funcionario en el gobierno tabasqueño de Arturo Núñez; Isaías Calderón Ricardez, exfuncionario municipal en Tabasco.

También Teresa Betsaida Lázaro Torres, César Arturo Torres Castro, exfuncionario de la Universidad Tecnológica de Tabasco; María Guadalupe Castro Badilla, Blanca Esthela Valles Ble, María del Carmen González, Rodolfo Alberto González Montaño, Cuauhtémoc Alejandro Ríos López, quien en el 2021 fue candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal de Corregidora, Querétaro.

Además, Alexis Ramsés Acosta García, Santiago Guitar Pérez, Erika Mariana Rosas Uribe, exdiputada federal sinaloense en la LXIV Legislatura; Sergio Versay Palacio Teco, Alejandro Herbert Pérez Carcaño, exconsejero del PAN; Carmen Yanely Maciel Zenil, Jarero Ramos Ibarra, José Andrés Millán Arroyo, exdirigente del extinto Partido Encuentro Social en la Ciudad de México; Sergio Hernández Ramírez, José Martín Patiño Girón, exdiputado federal priista en la LVIII Legislatura y Elia Margarita Sánchez Ramírez, exfuncionaria en el municipio de Fresnillo, Zacatecas, cuando lo encabezaba el hoy senador Saúl Monreal.

Con 120 mil 90 pesos mensuales brutos, que después de impuestos queda en 90 mil 53 pesos netos al mes, está Omar Alejandro Brito Tovar, quien de acuerdo con información de su página en la red social de Facebook fue candidato a un puesto de elección popular en Tabasco y tiene algunas imágenes de actividades públicas del senador Adán Augusto López Hernández.

Hay un grupo de 26 personas contratadas por honorarios que ganan 106 mil 613 pesos mensuales, que después de impuestos quedan en 80 mil 819 pesos; todos son de servicios administrativas y una consulta de sus historiales en la web no arrojó información relacionada con actividades políticas o cercanas a legisladores federales actuales o anteriores.

*mcam