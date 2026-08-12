Beca Rita Cetina: apoyo de cara al regreso a clases; ¿a qué letra le toca cobrar hoy?

A pocos días del regreso a las aulas, continúa el pago de la Beca Rita Cetina, uno de los apoyos dirigidos a fortalecer la economía de las familias y facilitar que niñas y niños cuenten con lo necesario para iniciar el nuevo ciclo escolar.

Este miércoles 12 de agosto, el depósito corresponde a las familias cuya primera letra del primer apellido del titular de la tarjeta del Banco del Bienestar es R. El calendario de pagos contempla cobros escalonados hasta el viernes 14 de agosto fecha en que vence dicha dispersión.

El apoyo que se entrega durante agosto para educación primaria es de 2 mil 500 pesos por cada alumna o alumno inscrito en una escuela pública. A diferencia de la beca regular para estudiantes de secundaria, este recurso corresponde a un apoyo específico para útiles y uniformes escolares y se entrega como un pago anual.

¿A quién está dirigido el apoyo?

La nueva vertiente de la Beca Rita Cetina beneficia en 2026 a estudiantes de todos los grados de primaria inscritos en escuelas públicas del país, con una cobertura anunciada de alrededor de 7.2 millones de niñas y niños. El objetivo es contribuir a reducir los gastos que las familias realizan al preparar a sus hijos para el regreso a clases.

El gobierno de México señaló que el depósito fue programado precisamente para realizarse durante agosto, antes del inicio del ciclo escolar 2026-2027, con el propósito de que las familias puedan utilizar el recurso en las compras necesarias para el regreso a las aulas.

¿En qué debe utilizarse?

De acuerdo con el objetivo del programa, los 2 mil 500 pesos deben destinarse a cubrir gastos relacionados con útiles escolares y uniformes. Esto puede representar un respaldo para adquirir materiales necesarios para las actividades escolares, así como las prendas que los estudiantes requieren para acudir a sus planteles.

El llamado cobra especial relevancia en estos días, cuando madres, padres y tutores realizan las compras previas al regreso a clases y enfrentan gastos como libretas, mochilas, calzado, uniformes y demás materiales escolares.

¿Qué letras faltan por cobrar?

La dispersión de agosto continúa de la siguiente manera:

Miércoles 12 de agosto: letra R

Jueves 13 de agosto: letra S

Viernes 14 de agosto: letras T, U, V, W, X, Y y Z

El calendario toma como referencia la primera letra del apellido del titular de la tarjeta, ya que en el caso de primaria el plástico se encuentra a nombre de la madre, padre o tutor del estudiante.