Sheinbaum anuncia aumento de becas para atletas a partir de enero de 2027; 'son orgullo de México'

Este miércoles 12 de agosto de 2026, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, recibió en Palacio Nacional a los atletas mexicanos que participaron en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, a quienes reconoció por su esfuerzo, disciplina y los resultados que colocaron al país como protagonista de la justa deportiva.

Durante el encuentro, la mandataria anunció un incremento en las becas que reciben los atletas mexicanos, el cual entrará en vigor a partir de enero de 2027, como parte del respaldo al deporte nacional.

En el marco de su conferencia mañanera, la jefa de Estado destacó que los atletas no solamente representan al país en competencias internacionales, sino que también son un ejemplo para niñas, niños y jóvenes, al considerar que el deporte contribuye a su formación y fortalece valores como la disciplina, la confianza y el trabajo colectivo.

Hoy tenemos a invitados muy especiales, son medallistas de los Centroamericanos. Estamos muy orgullosos de ustedes, del papel que hicieron en los juegos, récord de medallas y no solamente su esfuerzo personal, disciplina, sacrificio, sino el orgullo que generan en el pueblo de México”, expresó.

Aunado a lo anterior, la primera presidenta del país subrayó que el apoyo al deporte debe ir desde la práctica social hasta el alto rendimiento, pues no todos los jóvenes necesariamente llegarán a una competencia internacional, pero la actividad física tiene un papel fundamental en su desarrollo.

A lo mejor hay una niña o un niño que no van a llegar a la competencia de centroamericanos, panamericanos o a la olimpiada, pero en su formación es indispensable que hagan algún deporte, porque el deporte representa disciplina, confiar en uno mismo y un aprendizaje colectivo”, afirmó.

Sheinbaum añadió que el objetivo es fortalecer tanto el deporte social como el competitivo y respaldar a quienes representan a México en competencias internacionales.

Es desde el deporte social hasta el deporte competitivo… apoyarles en todo para que puedan llevar a México en alto, porque es el ejemplo a las nuevas generaciones y también un sentimiento de orgullo en todas y todos los mexicanos”, sostuvo.

Los deportistas: Yareli Acevedo Mendoza (ciclismo), Osmar Olvera Ibarra (clavados), Fernando Parroquín (equitación) y Juan Manuel Celaya (clavados) durante la conferencia mañanera. Cuartoscuro

Osmar Olvera destacó los resultados obtenidos

Durante el encuentro, el clavadista olímpico Osmar Olvera destacó los resultados obtenidos por la delegación mexicana, que consiguió un récord histórico de 407 medallas, incluidas más de 160 preseas de oro.

El deportista también reconoció el trabajo de entrenadores, médicos, fisiatras, preparadores físicos, psicólogos y nutriólogos que acompañan a los atletas durante su preparación.

Por último, Olvera agradeció además el respaldo de la Conade y del gobierno de México, al destacar las instalaciones y condiciones que han permitido a los deportistas prepararse para representar al país.