Atletas recibirán estímulo económico por medalla obtenida; Conade agradece respaldo a Sheinbaum

Los atletas mexicanos que conquisten medallas en competencias internacionales recibirán un estímulo económico por cada presea obtenida, anunció este miércoles el titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Rommel Pacheco.

El funcionario explicó que, hasta ahora, el esquema de estímulos contemplaba, en términos generales, premiar únicamente la mejor medalla conseguida por cada deportista. Sin embargo, esta situación cambiará a partir de una decisión acordada con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

Por lo regular solamente se premia una medalla, la mejor medalla que obtengan, y hablando con la presidenta me dice: ‘yo creo que deberíamos de premiar todas las medallas’”, relató Pacheco.

El titular de la Conade destacó desde Palacio Nacional que la nueva disposición beneficiará tanto a los atletas como a sus entrenadores, al reconocer cada uno de los resultados obtenidos durante su participación en competencias internacionales.

Así que la sorpresa es que tanto para los atletas como para los entrenadores, se van a premiar todas las medallas. Gracias presidenta por ese apoyo”, expresó.

¿Cómo funcionarán los estímulos?

Rommel Pacheco aclaró que los apoyos económicos estarán vinculados directamente con las medallas y los resultados que obtengan los deportistas, además del nivel de competencia en el que hayan participado.

“Se premiarán las medallas y resultados”, señaló el funcionario, al explicar que las becas de la Conade también consideran el desempeño alcanzado en eventos como los Juegos Centroamericanos y del Caribe, así como en otras competencias internacionales.

La medida cobra especial relevancia después de la participación de la delegación mexicana en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, celebrados en Santo Domingo, República Dominicana. En esta edición participaron 646 atletas mexicanos y la Conade contempló incentivos económicos para los medallistas y sus entrenadores.

Becas de hasta 55 mil pesos mensuales

Pacheco recordó que el respaldo económico para los deportistas no se limita a los estímulos por medalla. Actualmente, la beca de mayor monto que contempla la Conade alcanza los 55 mil pesos mensuales, dependiendo de los resultados y criterios establecidos.

A esto se suman los estímulos económicos por medalla y, en caso de obtenerlo, el Premio Nacional de Deportes, cuyo incentivo económico ronda los 800 mil pesos.

Además, los atletas cuentan con servicios relacionados con su preparación y desempeño, como atención médica y fisioterapia.

El anuncio representa un cambio en el esquema de reconocimiento al rendimiento deportivo, pues busca que los resultados obtenidos en una misma competencia o durante un ciclo deportivo tengan un reconocimiento económico proporcional a las preseas conquistadas.