EU llama ‘hermanos infames’ a ‘Los Chapitos’ y reitera recompensa de 10 millones de dólares

La Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) volvió a colocar bajo los reflectores a Iván Archivaldo Guzmán Salazar y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, al reiterar este lunes la recompensa de hasta 10 millones de dólares por cada uno a cambio de información que permita su captura y posterior condena en Estados Unidos.

En la publicación oficial, la agencia estadounidense identifica a ambos como integrantes de "Los Chapitos", los describe como "armados y peligrosos" y los señala como dos de los principales líderes que permanecen prófugos tras la caída de otros integrantes del grupo.

En el cartel difundido por la dependencia federal, el mensaje es contundente y destaca el papel que desempeñan dentro de la organización criminal.

Estos infames hermanos conocidos como 'Los Chapitos' heredaron redes de narcotráfico de su notorio padre, Joaquín 'El Chapo' Guzmán Loera. Iván Archivaldo Guzmán Salazar y Jesús Alfredo Guzmán siguen prófugos y se ofrece una recompensa de 10 millones de dólares por información que conduzca a su arresto y condena", señala el HSI.

Las autoridades estadounidenses también advierten a la población que no intenten detenerlos por cuenta propia, debido a que son considerados individuos altamente peligrosos.

Solo dos de los hijos de “El Chapo” han sido capturados

De los cuatro hijos de Joaquín "El Chapo" Guzmán identificados públicamente como parte de la estructura sucesora del grupo criminal, dos ya fueron detenidos.

Se trata de Ovidio Guzmán López, conocido como "El Ratón", y Joaquín Guzmán López, quienes enfrentan procesos judiciales en Estados Unidos.

En contraste, Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán continúan prófugos y figuran entre los principales objetivos de las agencias federales estadounidenses.

La búsqueda se intensificó este año

La reactivación del cartel ocurre después de que, en abril pasado, las autoridades estadounidenses reforzaran la búsqueda de ambos hermanos al clasificarlos como objetivos prioritarios.

La estrategia incluyó la actualización de fichas de búsqueda y la difusión de información para localizar a los presuntos líderes de "Los Chapitos", organización señalada por autoridades de ambos países de participar en el tráfico internacional de drogas, incluido el fentanilo.

Acusaciones contra Jesús Alfredo

De acuerdo con documentos oficiales consultados previamente por diversos medios, Jesús Alfredo Guzmán Salazar fue señalado junto con Óscar Noé Medina, alias "El Panu", y Néstor Isidro Pérez Salas, alias "El Nini" —actualmente detenido en Estados Unidos—, por su presunta participación en la captura, tortura y asesinato de dos agentes federales de la entonces Procuraduría General de la República (PGR).

Esas acusaciones forman parte de los expedientes que sustentan las investigaciones abiertas por autoridades estadounidenses.

El monto ofrecido por información que permita localizar a los dos líderes de "Los Chapitos" ha aumentado conforme avanzan las investigaciones.

En 2022, la recompensa ascendía a 5 millones de dólares por cada uno de ellos. Un año después, en 2023, el gobierno de Estados Unidos elevó la cifra a 10 millones de dólares, cantidad que permanece vigente y que el HSI volvió a difundir este lunes.

Con esta actualización, Washington mantiene la presión sobre los presuntos líderes de la organización criminal y refuerza el mensaje de que Iván Archivaldo Guzmán Salazar y Jesús Alfredo Guzmán Salazar continúan entre los fugitivos más buscados por las autoridades federales estadounidenses.