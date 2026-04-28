GA-ASI completa las pruebas de vuelo "Flight Into Known Icing" del MQ-9B

General Atomics Aeronautical Systems, Inc. (GA-ASI) ha llevado a cabo una serie de pruebas de vuelo destinadas a certificar la aeronave pilotada remotamente (RPA) MQ-9B para Flight Into Known Icing (FIKI), es decir, vuelo en condiciones de formación de hielo conocidas. Las pruebas de vuelo comenzaron el año pasado, y todas las pruebas planificadas se completaron con éxito a principios de abril desde el Flight Test & Training Center (FTTC) de GA-ASI cerca de Grand Forks, Dakota del Norte, utilizando un MQ-9B propiedad de la compañía.

Los vuelos FIKI se basan en pruebas de vuelo anteriores exitosas para evaluar las características de vuelo con formas de hielo simuladas adheridas a la aeronave, así como en la validación en clima frío de la aeronave y vuelos en el Ártico . La certificación FIKI ampliará las capacidades del MQ-9B para proporcionar vigilancia en todo tipo de condiciones meteorológicas para los numerosos países que han adquirido el sistema para sus misiones militares y de apoyo civil.

Las pruebas se realizaron utilizando financiación interna de investigación y desarrollo de GA-ASI.

"Hemos abordado estas pruebas de vuelo con gran rigor", afirmó David R. Alexander, presidente de GA-ASI. "GA-ASI se convirtió el año pasado en el primer desarrollador de RPA en recibir un Certificado de Tipo Militar para el MQ-9B (RAF Protector), y ahora estamos dando pasos hacia la certificación de la plataforma para FIKI. Es el compromiso de GA-ASI lo que permite lograr esto para nuestra base de usuarios".

Los clientes de GA-ASI buscan que el MQ-9B opere en una amplia gama de condiciones ambientales, desde temperaturas muy altas hasta muy bajas, así como en condiciones de hielo. Uno de esos clientes es el Gobierno de Canadá, que ha encargado 11 MQ-9B SkyGuardian®. La Dirección de Aeronavegabilidad Técnica y Apoyo a la Ingeniería de Canadá, la autoridad nacional de certificación militar del país, estuvo presente durante parte del periodo de pruebas de vuelo y utilizará los datos derivados de los vuelos para certificar el MQ-9B para operar en condiciones FIKI.

El MQ-9B SkyGuardian y su variante marítima, SeaGuardian®, son RPA multimisión y multidominio que pueden operar en condiciones de clima frío. Las aeronaves MQ-9B están siendo utilizadas por la Real Fuerza Aérea del Reino Unido, la Defensa belga y la Guardia Costera de Japón. Además de Canadá, el MQ-9B ha sido seleccionado por Dinamarca, Polonia, Alemania, Taiwán, India y la Fuerza Aérea de Estados Unidos en apoyo del Comando de Operaciones Especiales. El MQ-9B también ha participado en varios ejercicios de la Armada de Estados Unidos, incluidos Northern Edge, Integrated Battle Problem, RIMPAC y Group Sail.