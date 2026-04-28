Liderazgo que deja huella

La cuarta edición de Mujeres Que Inspiran Mujeres, presentada por Proesse Pro, reconoció a 12 voces cuyas trayectorias han generado impacto en distintos ámbitos, impulsando cambios sociales, abriendo nuevas conversaciones y fortaleciendo el liderazgo femenino en México.

La Hacienda de los Morales, en la Ciudad de México, fue el escenario de esta gala, conducida por la comunicadora Mónica Noguera y la periodista Crystal Mendivil.

En ese marco, la locutora Fernanda Familiar -embajadora de esta iniciativa de Excélsior y RSVP- ofreció un mensaje en el que destacó la importancia de visibilizar y consolidar el papel de las mujeres en la sociedad.

En esta edición fueron distinguidas Nallely Arenas y Perla Acosta, de Más Sueños A.C.; Mercedes y Maite Llamas, fundadoras de Centro Restart; Stella Li, vicepresidenta ejecutiva de BYD; María Elena Torruco, autora de Bienvenidos a mi mesa; Catherine Reuben, vicepresidenta de Asuntos Corporativos de Coca-Cola FEMSA; Areli Díaz, Business Unit Manager de Salud Femenina en Carnot Laboratorios; Tamara Caballero, directora general de Banco Multiva; Eva Vale, artista plástica; Sissi Cancino, fundadora de Moders, y Saskia Niño de Rivera, cofundadora de Reinserta.

La celebración también puso énfasis en el valor simbólico del galardón, una pieza inspirada en el jaguar, creada por la artista Carolina Pavia, que representa fuerza y determinación.

Además, diversos aliados se sumaron a esta edición. Entre ellos, Ándica que acompañó la velada con una selección de vinos, mientras que ISDIN dispuso un espacio con productos enfocados en el cuidado de la piel.

Por su parte, Proesse Pro presentó un stand con soluciones orientadas a la salud femenina, y BYD exhibió dos de sus vehículos: BYD Sealion 7 y BYD YUAN Pro DM-i, como parte de su apuesta por la innovación y la movilidad sostenible.

Otros de los socios que hicieron posible esta cuarta edición son: Aeroméxico, Anthologie, La Marca Prosecco, IDIP, Casa del Agua, Ándica y Hacienda de los Morales.

A través de Mujeres Que Inspiran Mujeres, Excélsior y RSVP reafirman su propósito de visibilizar el liderazgo, generar comunidad y consolidarse como un espacio que impulsa el cambio desde múltiples frentes.