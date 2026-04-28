Expertos analizan seguros en México durante el Insurance Summit 2026

Este miércoles, 29 de abril, continúa la segunda edición del Imagen Insurance Summit 2026, dedicada al futuro del sector asegurador y la importancia de contar con una póliza de seguros, de la mano de expertos nacionales e internacionales.

La segunda de tres mesas de Imagen Insurance Summit 2026 se podrá seguir a través de Imagen Multicast, 3.4 de televisión abierta, así como por los canales digitales de Excélsior, en punto de las 17:30 horas.

La tercera mesa de análisis del sector asegurador se llevará a cabo el próximo miércoles, 13 de mayo.

Serán semanas de difusión sobre el mundo de los seguros en México, así como las regulaciones con las que cuentan actualmente, y todo el contenido se podrá seguir por Imagen Multicast.