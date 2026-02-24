Sheinbaum garantiza seguridad para el Mundial; "no hay ningún riesgo"

Tras los hechos violentos por la detención del fundador y líder del CJNG y ante la suspensión de eventos masivos por la situación presentada en diversas plazas del país, la primera presidenta del país, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que está garantizada la seguridad en el Mundial de Futbol, donde Guadalajara será una de las sedes.

En este sentido, la jefa del Ejecutivo afirmó que México cuenta con todas las condiciones necesarias para garantizar la seguridad durante este evento de talla internacional, el cual se celebrará en conjunto con Estados Unidos y Canadá el próximo mes de junio.

La reunión de gabinete ya estaba planeada desde hace tiempo, tengo reuniones por gabinete, porque tenemos sectoriales para darle seguimiento a todos los programas. Todas las garantías para que se realice el Mundial, no hay ningún riesgo”, afirmó.

¿Siguen los bloqueos carreteros?

La jefa de Estado, informó que tuvo comunicación con los gobernadores de Jalisco y Michoacán, tras el operativo realizado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) que llevó a la captura y posterior muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”.

Ayer hablé personalmente con el gobernador de Jalisco con el gobernador de Michoacán, el día de hoy todavía no se llamó a clases, pero mañana se está buscando que ya se normalicen”, explicó.

En el marco de su conferencia mañanera, Sheinbaum Pardo detalló que aún el día de ayer se contabilizaron un total de siete bloqueos en carreteras del país, mismos que ya fueron levantados.

Sobre el retiro de automóviles quemados por integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en reacción a la muerte de su líder, la mandataria mexicana precisó que dichas unidades a partir de este martes serán retiradas de los caminos.

En cuanto a la normalización de servicios aéreos y terrestres en terminales, Sheinbaum Pardo refirió que esto ya se normalizó en el caso de los aeropuertos de Guadalajara y Puerto Vallarta.

Las autoridades están atendiendo los vehículos incendiados. Se están analizando las posibilidades del retorno a clases y en cuanto a las actividades en el aeropuerto de Guadalajara prácticamente todos los vuelos ya regresaron, al igual que en Puerto Vallarta”, informó.

