Fuerzas Aéreas de México y Estados Unidos realizan el ejercicio “Amalgam Eagle 2026” en la frontera

En el marco de la Mesa Redonda de Cooperación Bilateral Militar (BMCR) celebrada entre México y Estados Unidos del 28 de septiembre al 2 de octubre de 2026, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, el Componente Aéreo del Comando Norte y las Fuerzas Aéreas del Norte de los Estados Unidos ejecutaron de manera conjunta el ejercicio de defensa “Amalgam Eagle 2026” en la franja fronteriza de ambas naciones.

Esta maniobra militar bilateral combinó el despliegue de vuelos reales con operaciones simuladas de búsqueda y rescate, enfocadas en la atención e interceptación de vuelos no autorizados. El objetivo principal de las actividades operativas consistió en elevar los niveles de interoperabilidad, optimizar los procedimientos de intercambio de información estratégica y afinar la capacidad de respuesta oportuna ante contingencias en el espacio aéreo compartido.

Las operaciones se desarrollaron bajo los principios normativos de reciprocidad, responsabilidad compartida y diferenciada, así como la consolidación de la confianza mutua. Asimismo, las autoridades de ambas naciones destacaron que las dinámicas de adiestramiento se concretaron con absoluto respeto a las decisiones soberanas y a la integridad de sus respectivos territorios.

Con la realización de este adiestramiento continuo en la zona fronteriza, los organismos militares de México y Estados Unidos refrendan sus compromisos de cooperación en materia de seguridad regional, fortaleciendo la coordinación institucional y la protección de sus límites territoriales.