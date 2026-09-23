Fiscalía de Nuevo León cita a dos menores de edad por agresión a árbitro

La Fiscalía de Nuevo León citó a dos menores de edad que estarían involucrados en la riña contra Rubén Barrón, el árbitro que estaba dirigiendo un partido amateur en Monterrey y fue atacado por tres participantes del encuentro.

Tras confirmar que se interpuso la denuncia por el delito de lesiones dolosas, el vicefiscal de Control y Desarrollo en la Procuración de Justicia, Alejandro Carlín, describió que dos de los presuntos agresores, que serían hermanos, serán llevados a comparecer junto a su padre como parte de las indagatorias.

En cuanto a la condición de la presunta víctima, el funcionario mencionó que están a la espera de los resultados que arroje el TAC cerebral de cráneo, pues el árbitro acusó haber recibido una patada en la cabeza, de acuerdo a ABC Noticias.

“Ya fueron citados. El día de hoy el papá de los adolescentes se comprometió a llevarlos. Se advierte hasta este momento que las lesiones del árbitro no ponen en peligro su vida, son de menos de 15 días en sanar.

“Sin embargo, está pendiente la realización de un TAC, toda vez que fue agredido en la cabeza”, comentó.

El pasado domingo el árbitro Rubén Barrón publicó un comunicado en sus redes sociales en donde denunció haber sido golpeado por al menos tres futbolistas del club amateur Cuervos de Escobedo.

El colegiado señaló que decidió dar por finalizado el encuentro antes de tiempo ya que había recibido amenazas y una agresión física que quedó captada en video.