Fiscalía de Nuevo León analiza si abuelito actuó en legítima defensa al matar a dos asaltantes

Las autoridades de Nuevo León analizan si Juan, un abuelito de 70 años que presuntamente disparó contra dos asaltantes en su negocio y les ocasionó la muerte, actuó en legítima defensa.

Los hechos ocurrieron en la colonia CROC, al norte de Monterrey, de acuerdo a ABC Noticias.

De acuerdo con los reportes, antes de las 17:00 horas dos hombres armados ingresaron a una tienda de abarrotes con la aparente intención de cometer un asalto.

Los presuntos delincuentes habrían golpeado al hijo del adulto mayor.

Al escuchar los gritos y percatarse de la situación, Juan tomó un arma tipo revólver y abrió fuego contra los agresores.

Fiscalía analiza el caso

El fiscal general de Justicia, Javier Flores, mencionó que el caso se encuentra en una situación límite entre lo legal y lo ilegal, por lo que se realiza un análisis con base en la evidencia recabada.

“Es un asunto que se encuentra en los límites de la legalidad, por lo que se están realizando las diligencias necesarias para esclarecer los hechos.

Se tiene un término de 48 horas y se va a determinar la situación jurídica del dueño de la tienda de abarrotes.

“Se están revisando las cámaras de seguridad y realizando entrevistas a las personas involucradas”, dijo.

Cabe mencionar que el hijo de Juan perdió la vida a consecuencia de los golpes presuntamente propinados por los asaltantes.

El fiscal agregó que, hasta el momento, no se tiene conocimiento de antecedentes criminales por parte de los presuntos delincuentes.