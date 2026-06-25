Fingió accidente tras arrollar a su pareja en NL; ya está en prisión por feminicidio

Un hombre originario de Saltillo, quien presuntamente arrolló de manera intencional a su pareja sentimental y luego intentó hacer pasar las lesiones que ella presentaba como consecuencia de un accidente, fue vinculado a proceso por feminicidio en Nuevo León.

El presunto responsable es José Antonio “N”, de 48 años, a quien el juez también impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa con internamiento en un penal estatal y fijó un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria.

Los hechos se registraron el pasado 6 de junio en el estacionamiento de un complejo departamental ubicado en la colonia La Banda, en el municipio de Santa Catarina.

Los datos de prueba que obran en la carpeta de investigación establecen que el ahora detenido conducía una camioneta BMW blanca con placas del estado de Coahuila y agredió a su pareja sentimental, cuya identidad está protegida con las iniciales G.D.S.

Con una lesión en la cabeza, la trasladó a un hospital privado y posteriormente fue referida a uno de alta especialidad por la naturaleza de sus heridas, las cuales le causaron la muerte el 17 de junio.

Con base en la autopsia, se estableció que falleció por contusión profunda de cráneo y lesión vertebromedular cervical.

La Fiscalía Especializada en Feminicidios logró desvirtuar la versión de un accidente, y entrevistas permitieron establecer antecedentes de violencia de género que sufría la víctima por parte del ahora detenido.

Además, se ejecutó una orden de cateo en el inmueble donde presuntamente ocurrieron los hechos. Con los datos recabados, la Fiscalía solicitó la orden de aprehensión el pasado 19 de junio y ahora se determinó su vinculación a proceso.