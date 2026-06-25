Quintana Roo inaugura 46 espacios deportivos del programa mundial social 2026 

En un despliegue operativo sin precedentes, la gobernadora Mara Lezama Espinosa encabezó la inauguración simultánea de 46 canchas y multicanchas distribuidas en los 11 municipios del estado. Esta infraestructura deportiva fue consolidada a través del programa federal Mundial Social 2026, una estrategia impulsada por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, con el objetivo de dejar un legado social duradero en las comunidades tras la justa mundialista. El proyecto global requirió una inversión superior a los 68 millones de pesos y proyecta beneficiar de manera directa a más de 240 mil habitantes de la entidad.

La ceremonia oficial se centró en la cancha de fútbol 11 "Las Ranitas", ubicada en la supermanzana 228 de Cancún, desde donde la mandataria estatal realizó un enlace digital en tiempo real con las autoridades de las distintas demarcaciones para el corte de listón. Durante el acto, Mara Lezama estuvo acompañada por Gabriela Cuevas, representante de México para la Copa Mundial; Ana Gabriela Villanueva, directora general de Obras Comunitarias de la Sedatu; y Rommel Pacheco, titular de la Conade. La gobernadora enfatizó que el propósito central de rescatar estos entornos es hacer comunidad, construir la paz, fomentar una vida sana y acercar el deporte a los sectores que históricamente han tenido un acceso limitado a instalaciones dignas.

El paquete de infraestructura entregado es el resultado de las gestiones del gobierno estatal ante la federación, logrando la construcción y rehabilitación integral de 23 canchas de fútbol y 23 multicanchas. La distribución de los espacios deportivos benefició equitativamente a toda la geografía estatal, asignando 3 complejos a Bacalar, 8 a Benito Juárez (Cancún), 3 a Cozumel, 7 a Felipe Carrillo Puerto, 2 a Isla Mujeres, 1 a José María Morelos, 2 a Lázaro Cárdenas, 5 a Othón P. Blanco (Chetumal), 9 a Solidaridad (Playa del Carmen), 4 a Puerto Morelos y 2 a Tulum.

Los titulares de la Sedatu y de la Conade coincidieron en que el programa busca democratizar la actividad física y asegurar que los beneficios del Mundial de Fútbol trasciendan los estadios profesionales para impactar positivamente en los barrios populares. Al evento de entrega también asistieron figuras clave del gabinete y la administración local, entre ellos Verónica Lezama Espinosa, presidenta honoraria del Sistema DIF estatal; la alcaldesa anfitriona, Ana Paty Peralta; Eric Arcila Arjona, jefe de la Oficina de la Gobernadora; Jacobo Arzate Hop, presidente de la Comisión del Deporte de Quintana Roo; y Freddy Ramos Pulido, representante de la Sedatu en el estado.