Conapesca garantiza que planta de fertilizantes en Topolobampo no afectará la actividad pesquera

La Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca) aseguró que la operación de la planta de fertilizantes de Gas y Petroquímica de Occidente (GPO) no intervendrá ni perjudicará la actividad pesquera en la Bahía de Ohuira, Sinaloa.

El órgano desconcentrado de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Agricultura) precisó que los permisos de pesca se mantendrán vigentes, garantizando que las y los pescadores locales puedan continuar con sus labores habituales sin contratiempos.

Para dar certidumbre a la comunidad, la Conapesca, en conjunto con el Instituto Mexicano de Investigación en Pesca y Acuacultura Sustentables (IMIPAS), pondrá en marcha el Programa de Monitoreo en la Bahía de Ohuira.

Este programa consistirá en un análisis mensual de las especies capturadas en los principales campos pesqueros de la zona, así como de la calidad del agua, con el objetivo de asegurar la viabilidad y continuidad de la actividad pesquera a largo plazo. Por su parte, la Conapesca se encargará de coordinar el Protocolo de Emergencia para Pesquerías.

Como parte de los acuerdos, la empresa GPO se comprometió a instalar comités de vigilancia ambiental integrados por los propios habitantes locales, quienes supervisarán la calidad del aire y del agua en la bahía.

Asimismo, la compañía aseguró que los procesos de succión y descarga de agua para los sistemas de enfriamiento no alterarán el ecosistema lagunar, debido a que se implementarán sistemas automatizados de dispersión térmica para proteger la fauna y flora marina de la región.