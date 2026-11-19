Elementos de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar), en coordinación con autoridades federales, desmantelaron tres laboratorios clandestinos utilizados para producir metanfetamina en Sinaloa y Michoacán, donde aseguraron drogas, precursores químicos y equipo industrial destinado a su elaboración.

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Las operaciones, desarrolladas a partir de labores de inteligencia, permitieron localizar instalaciones que presuntamente formaban parte de la infraestructura utilizada por organizaciones delictivas para abastecer el mercado de drogas sintéticas.

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De acuerdo con el Gabinete de Seguridad, los aseguramientos representan un golpe económico estimado en mil 419 millones 256 mil pesos para los grupos criminales que operaban estos centros de producción.

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El primer operativo se realizó en el poblado de Tanques, municipio de Elota, Sinaloa, donde personal naval descubrió un laboratorio clandestino que almacenaba aproximadamente 800 kilogramos de metanfetamina y mil litros adicionales de la misma droga.

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En ese inmueble también fueron encontrados 800 litros de precursores químicos, 210 kilogramos de sustancias de uso dual y diversos instrumentos utilizados durante el procesamiento de narcóticos.

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En una segunda intervención, las fuerzas federales ubicaron otros dos laboratorios en la localidad de Zirúcuaro, municipio de Tiquicheo, Michoacán.

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En estas instalaciones se aseguraron aproximadamente mil 600 kilogramos de metanfetamina, 10 mil 830 litros de precursores químicos y dos toneladas de sustancias de uso dual.

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Los agentes también localizaron reactores, tanques de almacenamiento, herramientas especializadas y dos vehículos presuntamente vinculados con las actividades desarrolladas en los inmuebles.

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En conjunto, los tres operativos permitieron asegurar 2.4 toneladas y mil litros de metanfetamina, además de 11 mil 630 litros de precursores químicos y dos mil 210 kilogramos de sustancias de uso dual.

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Tras concluir las inspecciones, los elementos de Marina procedieron a inutilizar la infraestructura y los equipos empleados en la fabricación de estupefacientes, con el propósito de impedir que las instalaciones fueran utilizadas nuevamente por grupos delictivos.

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Las acciones se desarrollaron en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR).

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Los indicios asegurados quedaron a disposición de las autoridades ministeriales, encargadas de integrar las carpetas de investigación para determinar la responsabilidad de quienes operaban estos centros clandestinos.