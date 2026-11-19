Desmantelan tres narcolaboratorios en Sinaloa y Michoacán
La Semar encabezó los operativos que dejaron pérdidas superiores a mil 419 millones de pesos a organizaciones criminales dedicadas a la fabricación de drogas sintéticas
Elementos de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar), en coordinación con autoridades federales, desmantelaron tres laboratorios clandestinos utilizados para producir metanfetamina en Sinaloa y Michoacán, donde aseguraron drogas, precursores químicos y equipo industrial destinado a su elaboración.
Las operaciones, desarrolladas a partir de labores de inteligencia, permitieron localizar instalaciones que presuntamente formaban parte de la infraestructura utilizada por organizaciones delictivas para abastecer el mercado de drogas sintéticas.
De acuerdo con el Gabinete de Seguridad, los aseguramientos representan un golpe económico estimado en mil 419 millones 256 mil pesos para los grupos criminales que operaban estos centros de producción.
El primer operativo se realizó en el poblado de Tanques, municipio de Elota, Sinaloa, donde personal naval descubrió un laboratorio clandestino que almacenaba aproximadamente 800 kilogramos de metanfetamina y mil litros adicionales de la misma droga.
En ese inmueble también fueron encontrados 800 litros de precursores químicos, 210 kilogramos de sustancias de uso dual y diversos instrumentos utilizados durante el procesamiento de narcóticos.
En una segunda intervención, las fuerzas federales ubicaron otros dos laboratorios en la localidad de Zirúcuaro, municipio de Tiquicheo, Michoacán.
En estas instalaciones se aseguraron aproximadamente mil 600 kilogramos de metanfetamina, 10 mil 830 litros de precursores químicos y dos toneladas de sustancias de uso dual.
Los agentes también localizaron reactores, tanques de almacenamiento, herramientas especializadas y dos vehículos presuntamente vinculados con las actividades desarrolladas en los inmuebles.
En conjunto, los tres operativos permitieron asegurar 2.4 toneladas y mil litros de metanfetamina, además de 11 mil 630 litros de precursores químicos y dos mil 210 kilogramos de sustancias de uso dual.
Tras concluir las inspecciones, los elementos de Marina procedieron a inutilizar la infraestructura y los equipos empleados en la fabricación de estupefacientes, con el propósito de impedir que las instalaciones fueran utilizadas nuevamente por grupos delictivos.
Las acciones se desarrollaron en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR).
Los indicios asegurados quedaron a disposición de las autoridades ministeriales, encargadas de integrar las carpetas de investigación para determinar la responsabilidad de quienes operaban estos centros clandestinos.