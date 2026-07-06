Filial de Banco Azteca en Guatemala recibe mejora en su calificación de Moody’s.

La oficina de Guatemala de la Agencia Moody’s elevó las calificaciones crediticias de Banco Azteca de Guatemala, un ajuste que valida la solidez de la institución financiera para cumplir con sus compromisos de deuda, tanto inmediatos como futuros, desde una perspectiva estable. El reporte detalla que, en un mercado bancario altamente competitivo, la filial registró un crecimiento del 19% en su colocación de créditos, a la par de una estabilización de sus niveles de liquidez.

A pesar de que el banco opera con una participación modesta en el sistema financiero guatemalteco, su enfoque estratégico le permite ser el décimo banco más rentable de ese país en términos de ganancias netas.

Cobranza de alta rotación y gestión de riesgo

El análisis financiero muestra que el modelo de negocio del banco asume un riesgo elevado al centrarse en préstamos de consumo dirigidos a la base de la pirámide económica. Como consecuencia, su índice de morosidad se ubica en 3.7%, una cifra superior a los 2.3% que promedia el resto de la banca tradicional en Guatemala.

No obstante, Moody's destaca que este factor se compensa mediante una estricta estrategia de mitigación: la cartera está completamente atomizada (repartida entre miles de clientes individuales), los montos promedio por crédito son bajos y los esquemas de cobro son de periodicidad semanal. Esta estructura de pagos frecuentes permite una rápida rotación del dinero y limita la exposición a pérdidas a largo plazo, además de estar respaldada por un nivel de reservas para créditos vencidos del 86.4%.

Remesas y diversificación de ingresos

Otro componente clave para la estabilidad de la filial es la diversificación de sus fuentes de ingresos. Más allá de los intereses por financiamiento, el banco genera un flujo constante de utilidades a través de comisiones por servicios complementarios, entre los que destacan el pago de remesas familiares, la compraventa de divisas y la correduría de seguros. Esta operación se sustenta en una infraestructura física que suma 170 agencias operativas y más de 340 agentes bancarios distribuidos en territorio guatemalteco.

En cuanto a sus fuentes de financiamiento, el perfil del banco se sustenta en las captaciones del público, de las cuales el 81% corresponde a depósitos a plazo fijo. El reporte también señala que la captación general de recursos creció un 47.8% anualizado a marzo de 2026.

Banco Azteca de Guatemala pertenece en un 99.9% al mexicano Grupo Elektra, S.A.B. de C.V., corporativo integrado a Grupo Salinas. Esta relación le permite aprovechar sinergias comerciales directas para financiar el consumo en las Tiendas Elektra de ese país. El informe concluye que el banco cuenta con reservas adecuadas y una posición de liquidez holgada, en la que sus recursos disponibles e inversiones a corto plazo equivalen al 28.8% de sus activos totales, lo que asegura la continuidad operativa en entornos económicos complejos.