La fiesta mexicana también aprende a cambiar
Las Fiestas Patrias han transformado sus rituales durante más de dos siglos. El desafío de nuestra época es distinto: conservar la celebración y su identidad mientras cambia la forma en que consumimos, ocupamos la ciudad y dejamos el espacio público cuando termina la noche.
Cada septiembre México repite una ceremonia que parece inmutable. Las plazas se llenan, las calles cambian de color y millones de personas convierten una fecha histórica en una experiencia colectiva. Pero las tradiciones, aunque a veces lo olvidemos, nunca permanecen exactamente iguales.
El Grito que conocemos tampoco es una reproducción intacta de lo ocurrido en Dolores en 1810. La ceremonia, los horarios, los espacios y hasta las formas de participar fueron construyéndose durante generaciones. La celebración ha sobrevivido precisamente porque ha sido capaz de transformarse.
Una tradición que también evoluciona
Ese proceso de cambio alcanza ahora un territorio menos visible: la relación entre la fiesta y el entorno.
Una celebración multitudinaria concentra durante unas horas actividades que normalmente se distribuyen a lo largo del día y de la ciudad. Miles de personas se desplazan, comen, beben y ocupan simultáneamente calles y plazas. Cuando termina la música aparece una segunda escena: la ciudad que tiene que recuperar su ritmo cotidiano.
La pregunta, entonces, no consiste en elegir entre tradición y sustentabilidad. Es mucho más interesante: ¿cuánto podemos modificar la manera de celebrar sin perder aquello que hace nuestra la celebración?
Probablemente, mucho.
La identidad de una fiesta no está en el recipiente en el que se sirve una bebida ni en aquello que se desecha después. Está en encontrarse, compartir la mesa, escuchar música, apropiarse por unas horas del espacio público y reconocerse dentro de una historia común.
Cambiar algunos hábitos no necesariamente empobrece el ritual. Puede actualizarlo.
Una celebración de otra generación
Ahí aparece un componente generacional. Para muchos niños de hoy, separar residuos, utilizar nuevamente un recipiente o entender que determinadas decisiones tienen consecuencias ambientales puede terminar siendo completamente cotidiano.
Las tradiciones funcionan precisamente así: algunas costumbres desaparecen, otras se incorporan y, después de suficiente tiempo, dejamos incluso de preguntarnos cuándo comenzaron.
La sustentabilidad podría recorrer el mismo camino. No como una obligación añadida a las Fiestas Patrias, sino como una conducta integrada a ellas hasta dejar de resultar extraordinaria.
México ha cambiado innumerables veces desde aquel septiembre de 1810. También lo hicieron sus ciudades, sus familias, sus formas de comunicarse y su manera de ocupar el espacio público. La celebración de la Independencia ha atravesado todas esas transformaciones sin perder su capacidad para convocar.
No parece descabellado pensar que pueda atravesar una más.
Conservar una tradición no significa necesariamente repetirla exactamente igual. También puede significar identificar aquello que verdaderamente importa, preservarlo y permitir que todo lo demás evolucione.
Porque algunas tradiciones sobreviven por mantenerse intactas.
Otras sobreviven porque aprendemos a hacerlas mejor.