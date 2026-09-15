La fiesta mexicana también aprende a cambiar

Cada septiembre México repite una ceremonia que parece inmutable. Las plazas se llenan, las calles cambian de color y millones de personas convierten una fecha histórica en una experiencia colectiva. Pero las tradiciones, aunque a veces lo olvidemos, nunca permanecen exactamente iguales.

El Grito que conocemos tampoco es una reproducción intacta de lo ocurrido en Dolores en 1810. La ceremonia, los horarios, los espacios y hasta las formas de participar fueron construyéndose durante generaciones. La celebración ha sobrevivido precisamente porque ha sido capaz de transformarse.

La pirotecnia y las celebraciones masivas pueden dejar efectos en el aire, generar ruido, residuos y riesgos para las personas y el entorno. Alexandro Medrano

Una tradición que también evoluciona

Ese proceso de cambio alcanza ahora un territorio menos visible: la relación entre la fiesta y el entorno.

Una celebración multitudinaria concentra durante unas horas actividades que normalmente se distribuyen a lo largo del día y de la ciudad. Miles de personas se desplazan, comen, beben y ocupan simultáneamente calles y plazas. Cuando termina la música aparece una segunda escena: la ciudad que tiene que recuperar su ritmo cotidiano.

La pregunta, entonces, no consiste en elegir entre tradición y sustentabilidad. Es mucho más interesante: ¿cuánto podemos modificar la manera de celebrar sin perder aquello que hace nuestra la celebración?

Probablemente, mucho.

Reutilizar, separar los residuos y preferir alternativas sin detonaciones son cambios que permiten disfrutar la celebración con menor impacto. Alexandro Medrano

La identidad de una fiesta no está en el recipiente en el que se sirve una bebida ni en aquello que se desecha después. Está en encontrarse, compartir la mesa, escuchar música, apropiarse por unas horas del espacio público y reconocerse dentro de una historia común.

Cambiar algunos hábitos no necesariamente empobrece el ritual. Puede actualizarlo.

Usar productos reutilizables, separar los residuos, evitar la pirotecnia y reducir los desechables son acciones sencillas para una celebración más responsable. Alexandro Medrano

Una celebración de otra generación

Ahí aparece un componente generacional. Para muchos niños de hoy, separar residuos, utilizar nuevamente un recipiente o entender que determinadas decisiones tienen consecuencias ambientales puede terminar siendo completamente cotidiano.

Las tradiciones funcionan precisamente así: algunas costumbres desaparecen, otras se incorporan y, después de suficiente tiempo, dejamos incluso de preguntarnos cuándo comenzaron.

La sustentabilidad podría recorrer el mismo camino. No como una obligación añadida a las Fiestas Patrias, sino como una conducta integrada a ellas hasta dejar de resultar extraordinaria.

Menos desechables y pirotecnia, junto con una correcta disposición de los residuos, pueden reducir el impacto ambiental de la celebración. Alexandro Medrano

México ha cambiado innumerables veces desde aquel septiembre de 1810. También lo hicieron sus ciudades, sus familias, sus formas de comunicarse y su manera de ocupar el espacio público. La celebración de la Independencia ha atravesado todas esas transformaciones sin perder su capacidad para convocar.

No parece descabellado pensar que pueda atravesar una más.

El cuidado continúa cuando termina la fiesta: disponer y separar correctamente los residuos ayuda a mantener limpios los espacios públicos. Alexandro Medrano

Conservar una tradición no significa necesariamente repetirla exactamente igual. También puede significar identificar aquello que verdaderamente importa, preservarlo y permitir que todo lo demás evolucione.

Porque algunas tradiciones sobreviven por mantenerse intactas.

Otras sobreviven porque aprendemos a hacerlas mejor.