FGR realiza trámites para traer a Inés 'N', confirma García Harfuch

El regreso de Inés ‘N’ a México está en manos de las gestiones que realiza la Fiscalía General de la República (FGR) ante las autoridades de Estados Unidos. Así lo confirmó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien señaló que la exconductora permanece detenida en ese país.

El caso lo tiene FGR. Sabemos que está detenida allá (en Estados Unidos) y que FGR está haciendo los trámites para traerla a México”, declaró durante la conferencia mañanera.

La declaración coloca el proceso de retorno en el centro del caso, aunque todavía no define si la exconductora llegará a territorio mexicano mediante extradición o deportación.

Al ser cuestionado sobre la vía que permitiría su traslado, García Harfuch indicó que solicitará a la FGR que proporcione información puntual sobre el procedimiento.

La decisión es relevante porque, de acuerdo con la fiscal general Ernestina Godoy, corresponde a las autoridades estadounidenses determinar si Inés ‘N’ será deportada.

Godoy explicó que México solicitó desde septiembre de 2025 la detención provisional con fines de extradición de la exconductora, luego de que salió del país.

De determinarse su deportación, la Fiscalía ejecutará de inmediato las órdenes de aprehensión a su llegada a México”, afirmó anteriormente la titular de la FGR.

Tres órdenes de aprehensión que tiene pendientes

El proceso para traerla al país ocurre mientras Inés ‘N’ enfrenta tres órdenes de aprehensión en México.

Una de ellas está relacionada con su probable participación en delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Las otras dos corresponden a investigaciones por defraudación fiscal.

La conductora fue detenida el 30 de octubre de 2026 en Florida, debido a su situación migratoria. Su arresto ocurrió después de que permaneciera fuera de México desde 2025.

Mientras se define su situación migratoria, la defensa de la exconductora promovió un recurso de habeas corpus para solicitar que fuera liberada del Broward Transitional Center, en Florida.

La petición fue rechazada por el juez federal Jeffrey T. Kuntz. En su resolución, el juzgador señaló que Inés ‘N’ tiene nacionalidad mexicana y española, y que ingresó a Estados Unidos en julio de 2021 sin pasar por una inspección migratoria.

Por ahora, la FGR mantiene las gestiones para concretar su regreso, pero la modalidad y los tiempos del traslado dependerán de las determinaciones de las autoridades estadounidenses.