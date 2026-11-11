Sheinbaum lidera ranking de presidentes de Latinoamérica con 69.8% de imagen positiva

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabeza el ranking de mandatarios de América Latina con mayor imagen positiva correspondiente a noviembre de 2026, al obtener 69.8%, de acuerdo con la medición difundida por la consultora CB Global Data.

Con este resultado, Sheinbaum se mantiene en el primer lugar de la clasificación regional, por encima del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, quien alcanzó 69.5%, una diferencia de apenas tres décimas de punto porcentual.

El tercer sitio corresponde a Laura Fernández, de Costa Rica, con 52.3% de imagen positiva, seguida por Luis Abinader, de República Dominicana, con 51.2%, y Luiz Inácio Lula da Silva, de Brasil, con 50.4%.

La medición, que compara la percepción ciudadana sobre 18 presidentes latinoamericanos, coloca a la mandataria mexicana en el grupo de los seis mejor evaluados de la región.¿Cómo se ubica Sheinbaum frente a otros presidentes?

De acuerdo con los resultados de noviembre, la presidenta mexicana registra 25.5% de imagen negativa y 4.7% de personas que no respondieron o no manifestaron una opinión.

En el caso de Bukele, la percepción negativa es de 24.9%, mientras que 5.6% corresponde a respuestas NS/NC.

Después de los dos primeros lugares, la diferencia con el resto de los mandatarios es más amplia: Laura Fernández registra 52.3% de imagen positiva y Luis Abinader obtiene 51.2%.

En contraste, Daniel Noboa, de Ecuador, aparece en sexto lugar con 47.8%, seguido por Abelardo de la Espriella, de Colombia, con 46.9%.Lula da Silva registra el mayor crecimiento

En cuanto a la evolución de la imagen positiva respecto de la medición anterior, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, registró el mayor incremento, con un avance de 5.1 puntos porcentuales.

Lula pasó de 45.3% en octubre a 50.4% en noviembre, lo que le permitió colocarse en la quinta posición del ranking.

Por el contrario, Santiago Peña, de Paraguay, presentó el mayor retroceso, con una caída de 18.2 puntos porcentuales. El mandatario obtuvo apenas 24.7% de imagen positiva, con lo que ocupó el último lugar de la clasificación.Los presidentes con menor imagen positiva

En el extremo inferior del ranking, los tres mandatarios con menor percepción positiva son Santiago Peña, de Paraguay; Bernardo Arévalo, de Guatemala, y José Antonio Kast, de Chile.

Arévalo obtuvo 31.4% de imagen positiva, mientras que Kast registró 33.5%. Ambos aparecen por debajo de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, quien alcanzó 35.6%.

La clasificación de noviembre de CB Global Data incluye a representantes de México, El Salvador, Costa Rica, República Dominicana, Brasil, Ecuador, Colombia, Honduras, Perú, Bolivia, Uruguay, Argentina, Nicaragua, Venezuela, Panamá, Chile, Guatemala y Paraguay.