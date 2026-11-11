Sembrando Vida deposita 6,450 pesos hoy; ¿quién más cobra la Pensión del Bienestar?

La Secretaría del Bienestar continúa con la entrega de los recursos correspondientes a los programas sociales del gobierno de México. Este miércoles 11 de noviembre de 2026 será una fecha importante para miles de familias, debido a que se realizará el depósito del programa Sembrando Vida y continuará el calendario de pagos de las pensiones.

De acuerdo con la información oficial, las personas inscritas en Sembrando Vida recibirán un apoyo mensual de 6 mil 450 pesos, mientras que los beneficiarios de las pensiones deberán consultar su fecha de depósito de acuerdo con la primera letra de su apellido.

¿Quiénes reciben hoy el pago de Sembrando Vida?

Este miércoles 11 de noviembre, las y los beneficiarios del programa Sembrando Vida recibirán el depósito correspondiente a su jornal mensual.

A diferencia de las Pensiones del Bienestar, cuya dispersión se organiza mediante un calendario alfabético, Sembrando Vida tiene una fecha de pago establecida para todos sus beneficiarios, por lo que no es necesario esperar un turno según la inicial del primer apellido.

El dinero se deposita directamente en la tarjeta del Banco del Bienestar, sin intermediarios. Las personas incorporadas al programa reciben un apoyo económico mensual de 6 mil 450 pesos, cantidad que se entrega de manera directa para contribuir al bienestar de las familias campesinas y fortalecer sus actividades productivas.

Además del recurso económico, Sembrando Vida contempla apoyos en especie, capacitación y acompañamiento técnico para impulsar proyectos agroforestales.

Entre sus principales objetivos se encuentran la producción de alimentos, la recuperación del suelo, la conservación del medio ambiente y el fortalecimiento de las comunidades rurales.

La Secretaría del Bienestar continúa con la entrega de los recursos correspondientes a los programas sociales del gobierno de México. Cuartoscuro

¿Quién más cobra hoy la Pensión del Bienestar?

Por otra parte, este miércoles continúa la dispersión de los apoyos económicos correspondientes al último bimestre de 2026, noviembre-diciembre.

De acuerdo con el calendario oficial de la Secretaría del Bienestar, hoy miércoles 11 de noviembre les corresponde recibir su depósito a las personas cuyo primer apellido comienza con la letra G.

Este pago incluye a los derechohabientes de los siguientes programas:

Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.

Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores. Pensión Mujeres Bienestar.

Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad.

Programa para el Bienestar de Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras.

Las personas beneficiarias pueden verificar la información de sus apoyos mediante los canales oficiales de la Secretaría del Bienestar.

También pueden comunicarse a la Línea del Bienestar, al número 800 639 42 64, para resolver dudas relacionadas con los depósitos.

Finalmente, las autoridades recuerdan que no es necesario retirar el dinero el mismo día en que se realiza el depósito, ya que los recursos permanecen disponibles en la tarjeta y pueden utilizarse posteriormente.