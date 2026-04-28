Maru Campos declina comparecer ante el Senado por caso de agentes de EU en Chihuahua

La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, declinó participar en una reunión de trabajo convocada por el Senado de la República, argumentando que su asistencia podría comprometer información sensible relacionada con una investigación en curso sobre el desmantelamiento de un narcolaboratorio en el municipio de Morelos.

De acuerdo con un oficio fechado el 27 de abril de 2026 y dirigido a la senadora María Martina Kantún Can, secretaria de la Mesa Directiva del Senado, la mandataria estatal respondió a la invitación emitida el pasado 22 de abril para asistir a un encuentro con las comisiones de Puntos Constitucionales y de Seguridad Pública.

Excélsior

En el documento, Campos Galván sostiene que su actuación ha estado regida por los principios de legalidad y transparencia, y detalla que desde el inicio de los hechos solicitó informes e instruyó la creación de una Unidad Especializada para investigar el caso del narcolaboratorio denominado “El Pinal”.

Según precisa, esta unidad actualmente indaga los acontecimientos registrados entre el 16 y el 19 de abril en dicha zona del estado, y ya ha remitido información a la Fiscalía General de la República (FGR), en atención a requerimientos formales.

“En este momento, no es posible atender la invitación en los términos planteados”, señala la gobernadora en el oficio, al argumentar que su presencia en el Senado podría afectar el desarrollo de las diligencias, así como la protección de información clasificada y la seguridad nacional. Contexto del caso

El caso del narcolaboratorio en Morelos, Chihuahua, ha generado atención a nivel federal debido a la posible escala de operaciones y a la necesidad de coordinación entre autoridades estatales y federales. Aunque hasta ahora no se han difundido detalles completos sobre el alcance del laboratorio, fuentes de seguridad han señalado que se trata de un punto relevante dentro de las rutas de producción de drogas sintéticas en el norte del país.

La intervención de la FGR sugiere que el caso podría tener implicaciones más amplias, posiblemente vinculadas a redes del crimen organizado con presencia regional o transnacional. Implicaciones políticas

La negativa de la gobernadora ocurre en un contexto de creciente escrutinio por parte del Senado sobre temas de seguridad pública en entidades con alta incidencia delictiva. La convocatoria a la reunión de trabajo buscaba, previsiblemente, obtener información directa sobre la actuación del gobierno estatal y las medidas adoptadas ante este tipo de operaciones criminales.

Sin embargo, la postura de Campos Galván abre un frente de tensión institucional, al priorizar la reserva de la investigación sobre el ejercicio de rendición de cuentas ante el Poder Legislativo.

Hasta el momento, el Senado no ha emitido una respuesta oficial a la declinación de la mandataria estatal.