La Fiscalía General de la República (FGR) aseguró cajas con documentos y registros financieros durante un cateo de 10 horas en una residencia del empresario José Alfredo Hernández Casillas, ubicada en avenida Picacho, en Jardines del Pedregal. En la diligencia participó personal de la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción (FEMCC).

La FGR investiga si Hernández Casillas y la expresidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, utilizaron el inmueble para negociar con empresarios la adjudicación de contratos de papelería y otros materiales electorales. También busca esclarecer si en esa residencia se discutieron nombramientos en los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE).

Entre los materiales recabados por el Ministerio Público Federal figura un video de una celebración realizada en la residencia el 15 de septiembre y difundido en redes sociales. La FGR integra 16 carpetas de investigación por posibles irregularidades en la asignación de contratos electorales.

La fiscal general, Ernestina Godoy Ramos, informó la noche del viernes 27 de noviembre sobre cuatro cateos en la capital. A esas diligencias se sumó la de avenida Picacho. La investigación abarca contrataciones celebradas entre 2014 y 2026 y busca determinar si funcionarios electorales favorecieron de manera irregular a determinadas empresas.