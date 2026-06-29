FGR asegura explosivos, armas y autos en Durango

Los operativos en contra del crimen organizado continúan dando resultados al asegurar artefactos explosivos, armas, cargadores y cartuchos en Durango.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que durante un cateo en Práxedis Guerrero Nuevo se incautaron artefactos explosivos y dos armas de fuego largas.

Además, aproximadamente 530 cartuchos diversos calibres, cargadores desabastecidos, seis estructuras metálicas tipo ponchallantas o abrojos y tres autos.

Un elemento castrense realizó una denuncia vía telefónica a través de la Ventanilla Única de Atención (VUA) de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en la entidad.

El uniformado informó que durante recorridos de vigilancia en el poblado Práxedis Guerrero Nuevo, observaron que una persona huyó al ver a los elementos de la Defensa.

Durante la persecución, los elementos militares se acercaron a un inmueble que tenía la puerta entreabierta, por lo que pudieron observar a simple vista artefactos bélicos en el suelo de dicho lugar.

La FGR en la entidad inició las investigaciones y obtuvo del juez de Distrito especializado en el Sistema Penal Acusatorio en el estado la orden de cateo para el inmueble, por la probable comisión del delito de portación de armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Mientras los peritos realizaban las investigaciones al interior del inmueble, el perímetro fue vigilado por elementos de la Secretaria de la Defensa Nacional (Defensa) y de la Guardia Nacional.

El domicilio quedó bajo custodia del representante social de la federación para las investigaciones.