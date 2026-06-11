¡Luz verde! Sí habrá Fan Fest en el Zócalo de la CDMX

Para tranquilidad de miles de aficionados, el balón sí rodará en el corazón de la capital. El gobierno federal y el de la Ciudad de México confirmaron que el Fan Fest del Zócalo sí estará abierto al público, pese al plantón de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en inmediaciones del Centro Histórico.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó la apertura del Fan Fest del Zócalo, al que ya se han dado cita decenas de aficionados desde muy temprano y en cuyas inmediaciones continúan las vallas metálicas debido a la presencia de la CNTE en el lugar.

"Sí va a estar abierto el Fan Fest", dijo la presidenta y adelantó que tratará de ver en ese lugar el partido inaugural de México ante Sudáfrica.

"Vamos a tratar de ir al Zócalo, pero vamos a ver, dependiendo cómo esté", agregó.